Бренд Dreame обьявляет о распродаже своих лучших пылесосов на юбилейной распродаже 328 AliExpress

Мир
17 марта 2023

Dreame technology — известный разроботчик-производитель роботов-пылесосов — объявил, что компания участвует со  своей коллекцией пылесосов в главной распродаже весны на Aliexpress и представит потребителям в России как самые последние решения для уборки помещений робот-пылесосами, так и классические модели по заманчивым промо-ценам. 

Вертикальные  пылесосы

Dreame H12. Идеально подходит для  сухой и влажной  уборки.  У модели улчшенный чистящий модуль — она не оставит недомытыми плинтуса, большой информационый дисплей, поддержка голосовых оповещений на русском языке. После уборки вам достаточно  просто  нажать на кнопку, чтобы запустить очистку роликовой щетки.

T30  — пылесос  для  сухой уборки с умным ЖК дисплеем, отображающим степень загрязнения участка и автоматической настройкой режима работы. Простая в обслуживании модель для тщательной уборки с разными насадками.

Роботы для сухой и влажной уборки
L10 PRO — классическая модель для любой поверхности с лидарной навигацией и системой распознавания предметов на полу. Робот работает с голосовым помощником Алисой.

 D10s —  идеально подойдет для работы с твердыми покрытиями и понравится владельцам домашних пушистиков — у модели обновленая  силиконовая турбощетка и повышенная мощность всасывания.

 L10s Pro — Робот для уборки всех типов напольных покрытий, оснащен круглыми дисками с салфетками, силиконовой щеткой, умеет определять предметы на полу, есть лидар для навигации, повыщенная мощность. Идеален для влажной уборки и семей с питомцами.

Роботы с системой самоочистки  

Из наболее  доступных обратите внимание на D10 plus робот с хорошей навигацией и проходимостью препятствий.  A L10 Ultra — это модель с самыми передовыми конструктивными решениями. Она дополнена системой автоматической очистки и сушки салфеток после уборки, системой распознования предметов на полу, лидарной навигацией. Чистящий модуль с щетками и двумя вращающимися салфетками справится с уборкой любых повехностей. Все эти модели можно будет приобрести на распродаже AliExpress 328 в период с 20 по 26 марта в магазине Dreame со скидками до 66 %.

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