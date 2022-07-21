Бренд KAIYI AUTO пришел в Европу, что стало новой вехой в международном развитии этого бизнеса

Недавно в Ибине (Сычуань) успешно прошла церемония поставки первой партии 300 автомобилей марки Kaiyi для Италии. Успешное развитие итальянского рынка знаменует успешный выход Kaiyi Auto на европейский рынок. Это новая веха в стратегии интернационализации Kaiyi.

Экспорт автомобилей Kaiyi в Италию на этот раз является результатом тесного сотрудничества с итальянской компанией EMC. Эта компания имеет 15-летний опыт работы по продаже китайских брендов, а также 65 автосалонов и 26 сервисных центров в Италии. Kaiyi Auto адаптируется к местным условиям, активно сотрудничает с EMC в целях лучшей локализации продукции и оказывает всемерное содействие в сертификации свой продукции в Италии. Согласно сообщениям, первая импортируемая в Италию модель KAIYI X3 Pro будет названа WAVE 3.

По словам заместителя генерального директора компании Kaiyi Automotive и Исполнительного директора Kaiyi International Цао Янтяня (Cao Yangtian), 2021 год стал первым годом экспорта продукции Kaiyi. Глобальная эпидемия и изменения в экономической ситуации привели к новым изменениям и перестройке мирового автомобильного рынка. Kaiyi Auto реализует стратегию интернационализации в режиме реального времени и активно создает команду по международному маркетингу. В настоящее время Kaiyi Auto экспортируется в 20 стран и регионов, включая Африку, Ближний Восток, Южную Америку, Юго-Восточную Азию и Европу. В 2022 году международный бизнес Kaiyi Auto будет управляться рыночным спросом, начиная с таких аспектов, как создание бренда, развитие каналов, послепродажное обслуживание и т.д., чтобы бренд Kaiyi Auto мог «неуклонно продвигаться всё дальше» на международном рынке. Менее чем за год компания Kaiyi Automotive успешно экспортировала автомобили X3, X3 pro, X3 pro EV, E5 и другие модели с общим объемом экспорта более 5000, став важным новым игроком на рынке экспорта китайских автомобилей.

Опираясь на региональные преимущества Ибиня, компания Kaiyi Automotive полностью интегрирует отечественные и зарубежные полезные ресурсы с помощью различных моделей экспорта за рубеж, таких как комплектные автомобили, крупноузловая сборка SKD, мелкоузловая сборка CKD и т.д., начиная с изучения рыночного спроса и проводя новые исследования и разработку продукции с использованием Интернет-мышления. Пусть потребители по всему миру почувствуют очарование интеллектуального производства в Ибине и интеллектуального производства в Китае.

В будущем Kaiyi Auto, несомненно, станет очередной блистательной «визитной карточкой» Ибиня и интеллектуального производства Китая на мировом рынке. Струя свежей энергии на мировом автомобильном рынке.