Бренд Shandong Good Products повышает авторитет компаний региона

Линейка под названием Shandong Good Products представляет собой популярный народный бренд в провинции Шаньдун (Shandong) на востоке Китая, продукты и услуги которого считаются синонимом наилучшего качества.

Это побудило предприятия города Цзыбо (Zibo) в провинции Шаньдун активизировать усилия по продвижению своего имиджа, используя народный бренд как средство укрепления конкурентоспособности фирменных продуктов и движущей силы для высококачественного развития.

В этом году девять продуктов от восьми компаний, работающих в Цзыбо, были включены во вторую группу нового перечня Shandong Good Products, в результате чего на сегодняшний день число продуктов местного производства, удостоенных чести быть представленными в бренде, достигло 33.

Zibo Huaguang Royal Ceramics Technology and Culture Co Ltd — одна из компаний, вошедших во вторую группу нового перечня. Линейка керамики Qianfeng Cuise стала хитом на Пекинской презентации 2023 года (2023 Beijing Presenting Event) — рекламной акции, проведенной Цзыбо 10–12 ноября для демонстрации своего великолепного продукта.

По словам Су Тунцяна (Su Tongqiang), председателя правления компании, Huaguang Royal Ceramics выбрала путь культурной и творческой трансформации, унаследовав при этом специфику и дух китайской народной культуры, что принесло немало приятных сюрпризов.

Господин Су добавил, что его компания продолжит курс на творческие трансформации, инновационное развитие и создание изысканных керамических изделий.

Еще одной компанией, представленной в народном бренде, стала Shandong Deyi Dairy Co Ltd, которая владеет наибольшей долей рынка молока низкотемпературной пастеризации в провинции Шаньдун. Компания занимается оптимизацией технологии консервирования молока при низких температурах для сохранения его свежести и питательной ценности.

Разработанная в прошлом году линейка молочных продуктов Xianjing пользуется большой популярностью на рынке, поскольку это молоко максимально сохраняет содержание иммуноглобулина, что делает его более питательным.

Благодаря авторитету бренда Shandong Good Products продукты Deyi Dairy теперь продаются в более чем 20 провинциях Китая, удовлетворяя ежедневный спрос на свежее высококачественное молоко 20 миллионов потребителей.

Кроме того, во вторую группу продуктов бренда Shandong Good Products также вошли водокольцевые вакуумные насосы и компрессоры, разработанные компанией Zibo Water Ring Vacuum Pump Factory Co Ltd.

По мнению Хань Кая (Han Kai), заместителя генерального директора компании, основным способом завоевания рынка для сбыта продукта является наличие сильного бренда. Исходя из этого, компания настойчиво работала над созданием системы культуры бренда, систематически и последовательно планировала выпуск фирменного продукта и продолжала обновлять свой ассортимент, реагируя на рыночные тенденции.

В результате ведущее вакуумное оборудование, разработанное компанией, все больше вытесняет с местного рынка импортные продукты.