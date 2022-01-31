Бренд Viatti стал абсолютным лидером в 2021 году по итогам продаж KAMATYRES.SHOP

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES подвел итоги деятельности собственного интернет-магазина KAMATYRES.SHOP. В 2021 году количество заказов увеличилось на 15%, а самый большой прирост показали товары из категории SUV-шины (+46%) по сравнению с данными за 2020 год. При этом сохранился высокий спрос на шипованные шины: их доля составила 82% от всех приобретенных легковых и легкогрузовых моделей.

«Динамичный рост интереса к товарам категории шин для внедорожников и кроссоверов обусловлен особенностью российского автомобильного рынка: в России традиционно самым крупным сегментом является SUV (в 2021 году по данным «АВТОСТАТ» рыночная доля составила более 51% от общего количества реализованных легковых машин). И благодаря высокому спросу на автомобили повышенной проходимости данная тенденция сохранится и дальше», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

В 2021 году интернет-магазин KAMA TYRES значительно расширил свой ассортимент (+20%), и количество товарных позиций достигло значения более 590 наименований. Также KAMATYRES.SHOP продолжил развивать сотрудничество с маркетплейсами: виртуальные витрины были открыты на площадках Яндекс.Маркет и OZON.

Лидерами спроса стали легковые и SUV шины – их доля от общего объема продаж составила 77%. На втором месте расположились ЦМК шины (13,4%), на третьем – грузовые комбинированные (7,3%).

Самый популярный способ получения заказов, сделанных на KAMATYRES.SHOP, – самовывоз с точки выдачи товаров (81%). При этом 16% заказов было оформлено доставкой транспортной компанией.

Бренд Viatti стал абсолютным лидером в 2021 году по итогам продаж интернет-магазина KAMATYRES.SHOP: автовладельцы чаще всего выбирали продукцию этой торговой марки. Так, в категории легковые шины самой популярной линейкой стала зимняя шипованная шина Viatti Brina Nordico, а SUV – летняя Viatti Bosco A/T. В ассортименте бренда KAMA PRO первенство заняла модель NT 203, предназначенная для установки на колеса прицепов и полуприцепов грузовых автомобилей, задействованных в магистральных и региональных перевозках.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.