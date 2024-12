В сентябре Huawei представила первый в мире складываемый втрое смартфон для коммерческого использования. Реакции «Так здорово!» и «Потрясающая технология!» наводнили социальные сети, а видео распаковки и обзоров этого нового устройства стали вирусными на всех платформах мира.

Объединяющим фактором, позволившим вырасти таким впечатляющим брендам, как Huawei, BYD и Mindray, является китайский Шэньчжэнь. Являясь испытательным полигоном для реформ и расширения открытости Китая, этот город на сегодняшний день продолжает оставаться плодородным полем для появления высококачественных брендов. Но как это стало возможно?

Самое главное — это религиозно высокие стандарты качества в Шэньчжэне. Осознавая, что качество является основой любого бренда, город закрепил свою философию «качество прежде всего» в экономических, социальных и экологических аспектах.

Кроме того, Шэньчжэнь тесно связан с глобальными тенденциями развития. Цзян Цинъюнь (Jiang Qingyun), профессор Университета Фудань, отмечает, что Китай обладает уникальным преимуществом в природоохранных отраслях, таких как новая энергетика и новые материалы, и что в будущем в продукции «Сделано в Китае» будет воплощаться философия «малый углеродный след, устойчивая окружающая среда, экологичные инновации». Шэньчжэнь уже начал движение в этом направлении. Электромобили, литиевые батареи и солнечные панели — «новое трио» — постепенно становятся основой экспорта Шэньчжэня.

Наконец, важную роль сыграла открытая, инклюзивная и инновационная среда Шэньчжэня. С первых дней реформ и открытости адаптивность и прорывные инновации вплетались в полотно города. Воздерживаясь от чрезмерного регулирования, приветствуя новые идеи и поддерживая НИОКР, Шэньчжэнь создал равные условия, которые делают предприятия достаточно готовыми, решительными и способными к инновациям.

За более чем 40 лет Шэньчжэнь превратился из «маленькой рыбацкой деревни» в «столицу китайских брендов», где сейчас находятся штаб-квартиры 11 компаний из списка Fortune Global 500. Эти компании, наряду со многими другими брендами, расположенными в Шэньчжэне, являются свидетелями и участниками перехода от «Made in China» (Сделано в Китае) к «Innovated in China» (Инновация из Китая) и «Quality-Driven in China» (Качественно из Китая), поднимая китайские отрасли вверх в глобальной цепочке создания стоимости.

Эти бренды являются продуктами уникальной экосистемы Шэньчжэня, плодами инноваций в условиях реформ и открытости, а также представителями производительных сил Китая нового качества. Они символизируют высокие стандарты, заложенные в «Качестве Китая».