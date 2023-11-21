Брокерская программа Bybit повысила доступность рынков криптовалют

Общество
21 ноября 2023

Bybit, третья по посещаемости криптобиржа в мире, сообщила о запуске специализированной брокерской программы. Она приглашает к сотрудничеству биржи, которые работают под брендами клиентов, платформы для управления активами, торговые терминалы и платформы, а также стратегические агрегаторы и брокерские компании, которые хотят погрузиться в мир криптовалют. 

Программа Bybit для биржевых брокеров предоставляет им полный набор функций, обеспечивающих операционную независимость и гибкость. Брокеры получают доступ к средствам управления пользователями, гибким моделям взимания комиссионных и многому другому.

Программа Bybit для биржевых брокеров предлагает обширные возможности: полный доступ к спотовым, маржинальным, деривативным и другим продуктам Bybit; расширенный функционал кошельков для удобного внесения депозитов, переводов и эйрдропов; настраиваемые API-интерфейсы с повышенной скоростью передачи данных; предстоящие API-функции, например копитрейдинг, конвертация и стейкинг, которые расширят торговые возможности.

Кроме этого, Bybit также предоставляет брокерам высочайшую ликвидность, автономное управление пользователями и индивидуально настраиваемую структуру доходов. Брокерская программа предусматривает сложную структуру аккаунтов с высокой степенью безопасности и эффективным контролем. Она также включает необходимые маркетинговые инструменты и дальнейшую поддержку для привлечения и сохранения клиентов.

«Когда мы работаем и развиваемся вместе, мы вносим свой вклад в улучшение отрасли, — уверен соучредитель и CEO Bybit Бен Чжоу. — Bybit стремится укреплять сотрудничество и внедрять инновации на рынке криптовалют, и запуск Брокерской программы является подтверждением приверженности этим целям».

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