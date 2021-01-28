Брокеры объяснили активный интерес московских инвесторов к компактным офисам премиальной категории на фоне пандемии

Известный бизнесмен Александр Клячин в 2001 году создал девелоперскую компанию KR Properties — ее проекты (деловой квартал «Красная роза», лофт-квартал «Даниловская мануфактура» и прочие) в настоящее время входят в топ рейтингов офисных и деловых кварталов. Она сейчас ведет строительство редкого для столицы РФ объекта класса А — это бизнес-центр DM Tower, который появится на Новоданиловской набережной. Расположение объекта на первой линии у реки позволило обеспечить то, что 90% его окон будут выходить на воду. Высота бизнес-центра — 18 этажей, площадь — 42000 «квадратов».

Сообщается, что уже сейчас все торговые площади в DM Tower продали, несмотря на то что достроен бизнес-центр будет в наступающем году. По словам брокеров, это объясняется дефицитом в Москве компактных офисов премиальной категории, которые можно было бы купить. Речь идет об объектах площадью менее 100 «квадратов» в бизнес-центрах класса А, которые находятся в престижных локациях (в центре города, у станций метро и рядом с водой).