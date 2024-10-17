Будущее юриспруденции обсудили участники открытия II сезона МШЮ в Саратове

На открытии второго сезона проекта «Молодежная школа юриста» в Саратове участники события смогли поделиться своим видением будущего юриспруденции. Мероприятие прошло в рамках IV Саратовского молодежного юридического форума, объединив представителей юридического сообщества, власти, образовательной сферы, студентов и школьников.

«Молодежная школа юриста» — проект, созданный по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве для трансляции профессиональных ценностей юридического сообщества и повышения уровня правовой грамотности молодежи. Он также нацелен на профориентацию школьников в сфере юриспруденции.

О многообразии юридической деятельности подрастающему поколению рассказывают профессионалы своего дела, опытные наставники из числа корпоративных адвокатов и юристов, судейского сообщества, правоохранительных и других контролирующих органов, сообщила Анна Савин-Кровякова, управляющий директор проекта «Молодежная школа юриста», генеральный директор АНО «Институт правовой грамотности и поддержки предпринимательства».

Она выступила в качестве модератора сессии, посвященной открытию нового сезона МШЮ, напомнив о важнейшей роли правовой грамотности и правового просвещения в современной реальности. Именно поэтому главной целью МШЮ, подчеркнула Анна Савин-Кровякова, являются трансляция базовых ценностей юридического сообщества и формирование между поколениями юристов «моста», обеспечивающего преемственность знаний и профессионального опыта.

МШЮ не только содействует распространению правовой грамотности, но и выстраивает уникальную платформу для обмена ценностями профессии юриста и знаниями, считает Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической компании «Ялилов и партнеры», руководитель проекта «Молодежная школа юриста» в Казани. Организаторы проекта, учитывая важность активного участия каждого в построении правового государства, создают мост между опытом прошлого и стремлениями будущего, отметил он.

Интересных дискуссий, воплощения самых смелых идей и планов на благо развития правового государства и укрепления правопорядка в России, успешной работы и новых возможностей для сотрудничества между различными юридическими школами и учреждениями пожелала участникам форума и проекта МШЮ Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Москве Татьяна Минеева.