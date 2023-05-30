Будущие совместные проекты с китайскими производителями обсудили эксперты «АГРИСОВГАЗ» в ходе бизнес-миссии в КНР

29 мая 2023 г., Москва – Эксперты «АГРИСОВГАЗ», крупнейшего в России производственного комплекса, включенного в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности, приняли участие в бизнес-миссии «КИТАЙ: МЕТАЛЛ – ЭКСПО 2023 – Guangzhou Metal & Metallurgy Expo & Steel Build». Мероприятие проходило 18-21 мая в г. Гуанчжоу, провинции Гуандун, КНР. Организаторами миссии являлись Международное агентство социально-экономического развития и Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей.

В марте 2023 года в ходе трехдневного визита в Россию председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин сделали ряд заявлений о расширении экономического сотрудничества России и Китая. С этого момента началась активизация взаимодействия компаний во всех отраслях, включая металлургическую, открылся ряд новых перспектив. Китай сегодня является крупным игроком мирового рынка металлургии — на него приходится 30-60% мирового спроса. Отрасль страны быстрыми темпами автоматизируется и информатизируется, внедряются решения искусственного интеллекта, промышленного интернета и 5G, разрабатываются технологии водородной металлургии. Сотрудничество с китайскими производителями сегодня выгодно для российских компаний. Оно позволит обновить оборудование и модернизировать технологический процесс на предприятиях нашей страны, повысить конкурентоспособность продукции металлургов на мировом рынке.

Обменяться опытом российские и китайские компании смогли на «КИТАЙ: МЕТАЛЛ – ЭКСПО 2023» – крупномасштабном международном событии, витрине достижений промышленного металлургического комплекса мира, проводимом под патронажем министерства торговли Китая. В рамках мероприятия прошли: Steel Buld 2023 – «Китайские стальные конструкции и металлические строительные материалы» – для строительной отрасли и Guangzhou Metal & Metallurgy Expo (GZHMME) 2023 – 11 специализированных международных металлургических выставок.

Основная задача бизнес-миссии нашей страны – инициировать реализацию совместных российско-китайских проектов в сфере металлургии. Для этого в рамках «КИТАЙ: МЕТАЛЛ – ЭКСПО 2023» между участниками рынка металлов и их контрагентами прошли встречи и переговоры, в ходе которых заинтересованные стороны смогли заключить рамочные соглашения о сотрудничестве, обсудить перспективы подписания контрактов. Также в рамках бизнес-миссии состоялся круглый стол с участием профильного руководства провинции Гуандун и топ-менеджмента компаний-лидеров металлургической отрасли региона.

В миссии приняли участие ведущие российские компании. Значимыми участниками делегации стали эксперты «АГРИСОВГАЗ». На сегодняшний день компания осуществляет второй этап модернизации своих производственных мощностей, поэтому первоочередной задачей визита было знакомство с китайскими производителями оборудования, с которыми раньше не сотрудничали. Также была проведена серия встреч с текущими партнерами, производителями экструзионных и покрасочных линий для алюминиевого профиля.

О компании:

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru