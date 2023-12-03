Bybit и Криптоцентр DMCC объявили 10 финалистов Web3 Unleashed: Crypto Innovation Challenge

Bybit в сотрудничестве с Криптоцентром Дубайского товарно-сырьевого центра (DMCC) объявили десять финалистов хакатона: «Web3 Unleashed: Crypto Innovation Challenge» (Web3 без границ: конкурс криптоинноваций). На этом конкурсе будут представлены инновационные стартапы и вдохновляющие бизнесы ОАЭ в области Web3, а также показан их вклад в рынок цифровых активов.

Из 100 принявших участие команд были выбраны десять за их революционную работу в различных сегментах отрасли блокчейна, включая игровые финансы (GameFi), децентрализованные финансы (DeFi), токены NFT и устойчивые решения блокчейнов. Эти команды представят свои проекты на презентации конкурса 22 ноября.

Команда EVA.IO первой создала децентрализованную систему оценки контролируемого машинного обучения для криптовалют, DeFi и токенов NFT, а команда Cyborg Network меняет представление об облачных вычислениях в рамках экосистемы Polkadot. Copin позволяет пользователям использовать аналитические данные лучших ончейн трейдеров, а Pravica первой представила инфраструктуру для однорангового обмена сообщениями и передачи ценностей в Web3.

Top Ledger представляет решения корпоративного уровня для анализа блокчейна, а Edu3Labs объединяет образование с блокчейном, чтобы процесс обучения приносил больше удовлетворения, и iTeller является прибыльным внебиржевым финтех-/крипто-бизнесом. В то же время Timeswap открывает совершенно новую область, предложив протокол децентрализованного заимствования средств.

Akka эффективно применяет ИИ в перемещении активов между блокчейнами, а DRIFE предлагает понятие «такси 3.0», стремясь изменить всю традиционную отрасль попутных перевозок. Эти десять команд поборются за призовой фонд 100 000 USDT, в том числе денежный приз, эквивалентный 50 000 USDT, и дополнительные призы по стоимости эквивалентные 50 000 USDT, например доступ к акселератору Brinc, дополнительную лицензию DMCC и интеллектуальный аудит контракта компанией Hacken.

Хакатон «The ‘Web3 Unleashed: Crypto Innovation Challenge» — это больше, чем просто конкурс; это доказательство транформативной силы совместной работы в эпоху технологии блокчейн, — сказал Бен Жоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор. — Формирование среды, в которой бы инновации процветали, является одним из наших главных приоритетов на пути к достижению главной цели — стать мировым криптоковчегом».