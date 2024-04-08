Bybit и Oracle Red Bull Racing организуют прямую трансляцию, посвященную запуску VelocitySeries 2.0

Bybit, одна из трех крупнейших в мире криптобирж по объему торгов, и Oracle Red Bull Racing (ORBR), чемпионы мира Формулы-1 (Formula One), объявлили об эксклюзивном прямом эфире, приглашая энтузиастов Web3 и NFT погрузиться в увлекательный мир искусства, основанного на данных и тенденций NFT. Событие обещает захватывающие инсайты и шанс выиграть призы, в том числе Velocity Pass 2.0.

Панель Velocity Series 2.0 Powerhouse будет включить: Max Wu, Bybit Web3, где можно будет получить информацию из первых рук от команды Bybit Web3; Дэн Митчелл (Dan Mitchell), Oracle Red Bull Racing, который поможет погрузиться в мир Формулы-1 с представителем команды-победителя чемпионата; Федерика (Federica) из AOI (ArtOnInternet), который поможет исследовать пересечение искусства и технологий с ведущим экспертом из AOI; поп-панк от DN-404 (делимый NFT-404), который позволит заглянуть в будущее NFT вместе с вдохновителем, стоящим за новаторским стандартом гибридных невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Трансляция будут включать следующие темы: 20 лет славы Oracle Red Bull Racing; революция дробных NFT от Bybit; Будущее NFT в 2024 году.