Bybit объявила об эксклюзивных вознаграждениях за P2P-торговлю  

Bybit, одна из трех крупнейших криптобирж мира по объему торгов, объявила об эксклюзивных вознаграждениях за P2P-торговлю для избранных пользователей.

До 6 июня 2024 года пользователи имеют возможность выиграть вознаграждение из общего призового фонда размером 6000 USDT, выполнив несколько быстрых действий.

Количество призов ограничено, и они будут распределяться в порядке очередности регистрации. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы стать одним из первых 200 участников и получить свое вознаграждение.

Bybit P2P предлагает удобный интерфейс как на мобильных, так и на веб-платформах, что делает обмен фиатных и криптопар удобным для пользователей. Благодаря более чем 570 способам оплаты и поддержке более 60 местных валют, а также простому трехэтапному процессу торговли, Bybit устанавливает новый стандарт эффективности и доступности в сфере криптовалютной торговли.

Bybit входит в тройку крупнейших криптобирж мира по объему торгов и насчитывает 30 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу для криптоинвесторов. Компания Bybit является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.