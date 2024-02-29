Bybit объявила об интеграции с TradingView

Технологии
29 февраля 2024

Bybit, одна из трех ведущих мировых криптобирж по объему торгов, объявила о стратегической интеграции с TradingView, графической платформой и социальной сетью, используемой более чем 50 миллионами трейдеров и инвесторов по всему миру. Это сотрудничество предоставляет пользователям исключительные возможности построения графиков и беспрепятственного исполнения сделок, обеспечивая более легкий, интуитивно понятный и эффективный процесс трейдинга.

Эта интеграция устраняет необходимость переключения между платформами, позволяя пользователям Bybit получать доступ ко всем доступным спотовым и фьючерсным инструментам непосредственно в своих графиках TradingView. Сюда относятся популярные инструменты, такие как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), а также новые токены, такие как SEI и CYBER.

Используя обширный набор инструментов технического и фундаментального анализа TradingView, пользователи теперь могут легко: сравнивать разные инструменты; настраивать персонализированные оповещения о движении рынка в режиме реального времени; лучше понимать ситуацию с помощью расширенных функций построения графиков.

Bybit еще больше улучшает опыт для пользователей, внедряя страницу профиля брокера Bybit Broker Profile на TradingView. Это позволяет напрямую торговать на Bybit с использованием существующих аккаунтов TradingView.

«Интеграция Bybit с TradingView отражает приверженность биржи предоставлять пользователям самые передовые инструменты и ресурсы. Это сотрудничество позволяет пользователям Bybit принимать обоснованные торговые решения, одновременно оптимизируя их общий торговый опыт», — сказал Ben Zhou, co-founder и CEO of Bybit.

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