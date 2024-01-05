Bybit P2P отметила вторую годовщину мероприятием «Вторая годовщина P2P»

Технологии
5 января 2024

Bybit, третья в мире по объему сделок криптовалютная биржа, отметила вторую годовщину своей службы Bybit P2P. В течение последних двух лет служба Bybit P2P помогает пользователям покупать и продавать криптовалюту непосредственно друг другу в безопасной и эффективной среде. Сегодня мы отмечаем эту важную дату мероприятием «Вторая годовщина P2P», предлагая до 17 USDT в купонах P2P, чтобы помочь в вашем криптопутешествии и продемонстрировать наш стремительный рост.

Bybit P2P Celebrates 2nd Anniversary with Festive Duo Event

Всего за 2 года служба Bybit P2P невероятно выросла, на сегодня уже обработав более 45 миллионов транзакций и предоставляя возможности 42 000 активных торговцев в день. Недавно мы побили рекорд, превысив 80 000 транзакций в один день, что подтверждает колоссальную популярность и неизменную привлекательность платформы.

Bybit P2P — это больше, чем просто платформа; это развивающееся сообщество любителей криптовалют, объединенных интересом к цифровым активам. Присоединяйтесь к нашим эксклюзивным мероприятиям, объединяйтесь с торговцами-коллегами и делитесь своими историями о криптовалютах.

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