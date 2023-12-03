Bybit перешагнула рубеж более 20 млн. пользователей за 5 лет

Криптовалютная биржа Bybit, входящая в тройку мировых лидеров, объявила, что число ее зарегистрированных пользователей перешагнуло 20-миллионный рубеж. Эта веха подтверждает позицию Bybit в авангарде криптоиндустрии, в декабре этого года отмечающей свой 5-летний юбилей.

С момента своего основания Bybit предлагает инновационные решения для торговли, функциональные платформы и поддержку клиентов в режиме 24/7 на разных языках.

«Bybit зарекомендовала себя как безопасный и высокоэффективный криптовалютный хаб, — сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор компании. — 20 миллионов зарегистрированных пользователей — для нас не просто цифра; она отражает доверие и энтузиазм сообщества, которое убеждено в потенциале криптовалют и доверяет Bybit как своей предпочтительной платформе».

Bybit объясняет свой бурный рост постоянными инновациями в криптопространстве, включая внедрение торговых ботов на базе искусственного интеллекта, развитый рынок опционов и процветающее сообщество копи-трейдинга. Рациональное управление рисками и расширенная система обеспечения соответствия нормативно-правовым требованиям по борьбе с отмыванием денег позволили компании Bybit получить лицензии в ОАЭ, Казахстане и на Кипре.

«Мы больше, чем просто торговая платформа; мы — криптоковчег и выход в Web3, Интернет следующего поколения, — добавил Бен Чжоу. — Мы сохраняем нашу приверженность пользователям и с нетерпением ждем возможности представить еще больше инновационных функций и услуг в ближайшем будущем».