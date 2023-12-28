Bybit подтвердил подкрепленность активов

Bybit, третья в мире по объему сделок криптовалютная биржа, расширила свой аудит подтверждения резервов, охватив 32 ведущие в отрасли криптовалюты.Этот жесткий аудит подтвердил, что все активы полностью подкреплены, в диапазоне от 100% до 124%, тщательно управляемыми кошельками Bybit.

В ответ на возрастающий спрос на прозрачность в отрасли криптовалют биржа Bybit расширила свой аудит подтверждения резервов, предоставляя подтверждения того, что активы клиента полностью подкреплены и защищены. Последний аудит подтверждает, что каждая из 32 проверенных криптовалют полностью обеспечена, а резервы составляют 100—124% от активов, содержащихся в многоуровневом кошельке Bybit.

Стремление Bybit к прозрачности еще больше подкрепляется выдающимися рейтингами биржи, в том числе 10/10 в CoinGecko Trust Score и рейтингом «AA» в сравнительном отчете CCData Crypto Exchange 2023 года.

«Наш упреждающий подход к прозрачности с регулярными аудитами подтверждения резервов отражает нашу веру в доверие через проверку, — сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор компании. — В такой динамичной сфере, как криптовалюты, подтверждение резервов является критичным. Оно вселяет в наших пользователей уверенность, понимание, что их инвестиции находятся в безопасности и управляются с максимальной честностью».

Специально разработанная система кошельков Bybit включает в себя холодные, теплые и горячие кошельки, обеспечивая оптимальную безопасность и быстрый доступ к средствам при необходимости. В сотрудничестве с ведущими сторонними хранителями Fireblocks и Copper, Bybit обеспечивает безопасность, необходимую, чтобы оставаться лидером на рынке криптобирж.