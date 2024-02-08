Bybit представила бесплатный инструментарий для более продуманного криптоинвестирования

Bybit, третья крупнейшая по объему криптовалютная биржа мира, опросила своих внутренних экспертов и создала бесплатный набор инструментов, который позволяет находить недооцененные криптопроекты. Уникальный набор инструментов криптоинвестиционного анализа основан на миссии Bybit быть мировым криптоковчегом и предлагать лучшие инструменты для безопасного и легкого инвестирования.

Понимая потребность в более информированных инвестиционных стратегиях на рынке криптовалют, Bybit разработал доступный набор технических инструментов, предназначенных для повышения грамотности инвестора и более эффективного принятия решений.

Набор инструментов криптоинвестиционного анализа Bybit легко размещается в бесплатной таблице Google Sheet и предназначен как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Он предлагает массив мощных индексов и точек данных для оценки криптовалютных проектов не ограничиваясь лишь анализом цен.

Этот набор инструментов обеспечивает фундаментальный анализ криптопроектов, для того чтобы инвесторы за шумихой могли разглядеть и оценить истинную стоимость инвестиций, благодаря чему чувствовать себя увереннее и формировать более качественный портфель.

«Наша миссия — расширять возможности инвесторов с помощью инструментария и знаний с целью принятия ими более информированных решений», — сказал Ben Zhou, CEO of Bybit. «Этот набор инструментов воплощает нашу приверженность улучшению криптоинвестиционного ландшафта, сочетая простоту с мощными аналитическими возможностями для раскрытия истинной ценности цифровых активов», — добавил он.

Данный набор инструментов охватывает различные аспекты фундаментального анализа, от экономических факторов до состояния проекта и социального влияния, что обеспечивает комплексный подход к криптоинвестированию. Он является свидетельством преданности Bybit делу формирования более образованного и компетентного торгового сообщества.