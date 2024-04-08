Bybit примет участие в Blockchain Life и Token2049 

Технологии
8 апреля 2024

Bybit, одна из трех крупнейших по объему торгов криптобирж в мире, объявила об участии своей команды в Blockchain Life 2024, Token2049 и специальных сетевых мероприятиях в Дубае.

Bybit примет активное участие в панельных дискуссиях, посвященных широкому кругу новаторских тем, включая активно развивающуюся роль криптобирж, преобразующую силу блокчейна для социального блага и другие темы.

Bybit CEO Ben Zhou примет участие в живом диалоге о роли криптовалютных бирж в развитии рынка деривативов.

Bybit COO Helen Liu представит новый блокчейн для Good Alliance(BGA) – поддержка проектов, которые оказывают положительное влияние и подпитывают мечты реформаторов.

Также пройдет обсуждение инновационных проектов, формирующих экосистему ICP в регионе, и общение с инвесторами, партнерами и инфлюенсерами.

Bybit проведет серию сетевых мероприятий, в том числе Bybit VIP Gala for MENA и Bybit x DMCC Web3 night в Дубае, способствуя сотрудничеству и дальнейшему развитию отрасли.

«Bybit здесь, чтобы расширить возможности пользователей, объединить отрасль и стать во главе этой трансформации», — сказал Ben Zhou, Co-founder и CEO Bybit. «Мы рады быть на переднем крае этих дискуссий в крепкой блокчейн-среде Дубая».

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