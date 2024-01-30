Bybit произвела листинг токена Jupiter (JUP) на своих торговых площадках

Мир
30 января 2024

Bybit, третья в мире криптобиржа по объему торговых сделок, произвела листинг JUP, нативного токена агрегатора-пионера ликвидности в сети Solana – Jupiter. Токен JUP будет играть важную роль в будущем Jupiter DAO, которая, как ожидается, станет первой моделью децентрализованного управления.

«Мы провели обширную комплексную проверку проекта Jupiter и стали командой, как мы это делаем с каждым проектом, который получает листинг на Bybit», – сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), сооснователь и главный исполнительный директор. «Впечатляющее обращение Jupiter в объеме 65 % от объема Solana DEX много говорит о его потенциале. Мы полагаем, что JUP предоставит нашим пользователям новые возможности в динамичном мире децентрализованных финансов (DeFi)».

Jupiter, который обрабатывает большую часть объема децентрализованной биржи Solana, стал ключевым игроком на пространстве DeFi с момента его запуска в октябре 2021 г. Как первый агрегатор обмена криптовалютой внутри сети Solana, Jupiter произвел революцию в мире децентрализованных финансов (DeFi), предложив минимальное проскальзывание и более быстрое исполнение через свой уникальный маршрут среди многочисленных бирж DEXs.

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