Bybit провела аудит резервов 40 криптовалют

Bybit, одна из трех крупнейших криптобирж в мире по объему торгов, расширила свою систему аудита резервов (Proof-of-Reserves), проверив 40 криптовалют, что является самым высоким показателем в отрасли.

В связи с этим Bybit сообщила, что каждый из 40 криптовалютных токенов, включая недавно добавленные WLD, AGI, APEX, BEAM, FET, GALA, IMX, RNDR и SHRAP, полностью обеспечен до 150%.

«Твердая приверженность Bybit проверке своих резервов является подтверждением нашего кредо, которое состоит в укреплении доверия через доказательства, — говорит Ben Zhou, co-founder, and CEO (Bybit). — Для нас предоставление такого подтверждения резервов — это не просто практика, а необходимость. Это гарантирует нашим пользователям, что их инвестиции находятся в надежных руках, а управление ими осуществляется по самым высоким отраслевым стандартам».

Bybit использует тщательно продуманную систему кошельков, включающую холодные, теплые и горячие кошельки, для оптимизации безопасности и поддержания ликвидности, необходимой для пользовательских транзакций. Эта надежная инфраструктура безопасности, подкрепленная партнерством с поставщиками технологий хранения криптовалюты Fireblocks и Copper.