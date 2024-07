Bybit провела бесплатный мастер-класс по Ethereum

Bybit, вторая по величине криптобиржа в мире по объему торгов, провела свой бесплатный мастер-классе по Ethereum (ETH). Этот мастер-класс, предназначенный для опытных криптоинвесторов и новичков, позволил изучить возможности децентрализованных финансов и Bybit Web3 для роста позиции в ETH.

Мастер-класс по ETH представил экспертов, которые обучали зрителей управлению своими портфелями и поиску новых способов увеличения своих ETH-кошельков.

Избранные тренеры: Sam Kazemian, founder of Frax Finance, Deo Brands, co-founder of YieldNest, Emily Bao, Bybit Web3 evangelist, Cryptos Cobra, founder of Cryptos Cobra. Ведущий: Nathan Thompson, lead tech writer at Bybit.

YieldNest, участник прямой трансляции, присоединился к розыгрышу, предложив три эксклюзивных NFT YieldNest, которые, как правило, предоставляются только пользователям с более 5 восстановленных ETH на YieldNest. Эти NFT повышают YieldNest Seeds на 15%.

Bybit — вторая по величине криптовалютная биржа в мире по объему торгов, обслуживающая более 33 миллионов пользователей. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.