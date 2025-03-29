KAMA TYRES продолжает укреплять инженерные компетенции

Начальник отдела испытаний и омологации шин ООО «Научно-технический центр „Кама“», предприятия Шинного комплекса KAMA TYRES, Олег Соколов стал лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года – 2024» в номинации «Химия и химические технологии». Его имя внесено в реестр профессиональных инженеров России, а также отмечено дипломом и памятной медалью конкурса.

«Мы гордимся тем, что в коллективе KAMA TYRES работают такие высококвалифицированные специалисты, как Олег Соколов. Его победа в престижном инженерном конкурсе подтверждает высокий уровень экспертизы, накопленной в научно-техническом центре компании. Именно такие профессионалы создают фундамент технологического развития и способствуют укреплению позиций отечественного шинного производства», — прокомментировал исполнительный директор Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов.

Олег Соколов более 25 лет работает в шинной отрасли. Свой профессиональный путь он начал на Нижнекамском заводе грузовых шин, где прошел путь от слесаря энергоустановок до руководителя отдела испытаний и омологации. Свою первую практику на предприятии он прошел, еще будучи студентом Нижнекамского политехнического колледжа, а с 2001 года продолжает работать в шинной промышленности.

Под его руководством в НТЦ «Кама» проводится приемка новых моделей шин, их дорожные испытания и омологация, в том числе для комплектации крупнейших отечественных автозаводов. Среди значимых профессиональных достижений Олега Соколова – участие в проекте «Кортеж», в рамках которого он принимал участие в разработке и испытаниях шин для автомобилей специального назначения. Также он является автором научных публикаций и патента в области повышения эксплуатационных характеристик зимних шипованных шин.

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится при поддержке Российского и Международного союзов научных и инженерных общественных объединений. Его цель — выявление и поддержка специалистов, внесших вклад в развитие инженерных решений и технологических разработок в стране. В 2024 году участие в конкурсе приняли более 70 тысяч человек из 60 регионов России, в финал вышли около тысячи инженеров.

Также в конкурсе принимал участие ведущий инженер-конструктор отдела проектирования шин НТЦ «Кама» Вячеслав Судяков, который по итогам первого тура был награжден сертификатом в номинации «Транспорт».