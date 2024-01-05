Bybit развернула структуру с нулевыми сборами на своей торговой платформе P2P

Bybit, третья в мире по объему сделок криптовалютная биржа, официально развернула структуру с нулевыми сборами на своей одноранговой торговой платформе (P2P). Эта политика устраняет сборы для покупателей и продавцов, обеспечивая более высокую экономию и максимальное повышение прибыли для трейдеров по всему миру.

Подход Bybit с нулевыми сборами применяется ко всем фиатным торговым парам на платформе P2P, предлагая трейдерам совершать транзакции бесплатно. Независимо от того, являетесь вы пассивным участником рынка, отвечающим на существующие объявления, или активным участником, создающим новые торговые возможности.

Bybit укрепляет свою приверженность безопасности и удовлетворению потребностей клиентов с впоказателем защиты от мошенничества 99,99 %. Приоритетом платформы является обеспечение безопасности за счет непрерывного совершенствования системы, строгих мер по управлению рисками, а также круглосуточной поддержки с целью формирования заслуживающей доверия торговой среды для глобального сообщества.

Удобный пользовательский интерфейс Bybit на мобильных и веб-платформах обеспечивает удобство покупки и продажи криптовалют, предлагая более 570 методов оплаты и более 60 местных валют. Состоящий из трех действий процесс торговли разработан для обеспечения эффективности.