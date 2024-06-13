Bybit стала спонсором крупнейшего в Румынии хип-хоп фестиваля Beach, Please!

Bybit стала главным спонсором крупнейшего в Румынии хип-хоп фестиваля Beach, Please! В фестивале принимают участие международные суперзвезды, такие как Travis Scott, Anitta, Chief Keef, City Morgue, Don Toliver, Gucci Mane, Ice Spice, Lil Pump, Lil T Jay, NLE Choppa, Rick Ross, Rick The Kid, Trippie Redd, Wiz Khalifa и Yeat. Все это в обстановке потрясающих европейских пляжей курорта Костинешти, что создает идеальное летнее сочетание музыки, пляжной атмосферы и захватывающего мира криптовалют.

Фестиваль Beach, Please! проходит с 10 по 14 июля 2024 года и обещает незабываемые впечатления для любителей музыки. Это идеальный шанс познакомиться с ярким сообществом, понежиться на солнце и своими глазами увидеть захватывающие выступления любимых исполнителей хип-хопа.

Bybit дает шанс стать одним из 536 счастливчиков, которые выиграют билет на этот легендарный фестиваль. Чтобы принять участие в розыгрышах Spin и Win Lucky Draw нужно зарегистрировать счет на Bybi, пройти иентификацию клиента (KYC) и внести на свой счет минимум 100 USDT.

Beach, Please! — это крупнейший городской фестиваль в Центральной и Восточной Европе, который произвел революцию на фестивальной сцене Румынии со своего дебюта в 2022 году. Он начался с 30 000 участников и по прогнозам привлечет более 200 000 в 2024 году.

Проводимый на культовом молодежном курорте Костинешти фестиваль Beach, Please! является ведущей музыкальной и развлекательной площадкой Румынии и одним из самых быстрорастущих событий в мире развлечений.

Bybit — Headline Sponsor of Beach, Please!

Bybit входит в тройку криптовалютных бирж мира по объему торгов и насчитывает 30 миллионов пользователей. Биржа основана в 2018 году. Компания Bybit является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.