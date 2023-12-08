Bybit возглавил «зеленую» революцию благодаря звездному дебюту на рынке блокчейна 5ire

Общество
8 декабря 2023

Bybit, третья по объемам криптобиржа в мире, объявила об успешной регистрации 5ire, инновационного блокчейн-проекта, который объединяет устойчивость с новейшими технологиями.

Ознаменовав колоссальный сдвиг в экологических блокчейн-решениях, токен $5IRE показал удивительную эффективность, упятерив стоимость на момент написания статьи, а его траектория роста выглядит многообещающей.

«Появление 5ire на Bybit — это не только история успешного возврата инвестиций, это огромный шаг в эволюции блокчейна по направлению к устойчивому развитию, — сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), сооснователь и генеральный директор Bybit. — Эта регистрация на бирже ускоряет наше движение к поддержке не только технологически развитых, но и этических проектов».

Проект 5ire оказался первопроходцем, став первой блокчейн-платформой 1 уровня, совместимой с EVM, которая соответствует Целям устойчивого развития ООН. Устойчивая модель доказательства доли владения проекта подчеркивает его стремление к сокращению воздействия технологии блокчейна на окружающую среду.

Являясь стремительно растущим единорогом Индии, 5ire прокладывает путь к устойчивому будущему блокчейна, присоединяясь к глобальным инициативам и правительственным партнерствам. Сюда входят, например, партнерства с различными государственными органами, такими как полиция Музаффарнагара, управление полиции Небраски и министерство сельского хозяйства Нигерии.

Проект 5ire был запущен на Bybit Launchpad — новаторской платформе запуска токенов, которая предлагает инвесторам эксклюзивную возможность раннего доступа к новым и предварительно зарегистрированным токенам перспективных проектов, к которым можно получить доступ непосредственно на платформе Bybit. Для участия инвесторы вкладывают определенные суммы Mantle (MNT) или Tether (USDT) в каждый новый проект, получая новые токены.

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