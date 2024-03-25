Bybit выступила за честность и сотрудничество на DACOM

Bybit, входящая в тройку крупнейших криптовалютных бирж мира по объему торгов, поделилась основными идеями, высказанными ее Co-founder and CEO Ben Zhou на ключевом заседании саммита DACOM Singapore 2024. В своем выступлении Zhou рассказал о стратегических приоритетах Bybit, таких как удобство пользователей, приверженность целостности рынка и проактивное взаимодействие с регулирующими и надзорными органами в условиях меняющегося ландшафта криптовалютной индустрии.

Zhou рассмотрел распространенные заблуждения, связанные с децентрализованными финансами (DeFi) и их связью с традиционными финансовыми системами. Он отметил усилия отрасли по преодолению разрыва и налаживанию сотрудничества с регулирующими и надзорными органами, подчеркнув ценность криптовалюты как альтернативы, особенно для регионов, где традиционная финансовая инфраструктура сталкивается с трудностями.

Zhou подтвердил проактивную позицию Bybit в отношении взаимодействия с регулирующими и надзорными органами, подчеркнув важность конструктивного диалога и соблюдения разноплановых нормативных рамок. Он акцентировал внимание на необходимости поддержания целостности рынка и предотвращения манипулятивных практик, особенно с учетом нацеленности Bybit на обслуживание институциональных клиентов.

Излагая свое видение будущей траектории развития отрасли, Zhou предсказал дальнейшее увеличение институционального участия и растущую тенденцию к самостоятельному хранению цифровых активов розничными инвесторами. Он особо отметил важность гибкого принятия решений и адаптивности в динамично меняющейся ситуации, подчеркнув стремление Bybit развиваться в ногу с требованиями рынка.

Zhou указал на динамичное развитие сферы децентрализованных финансовых услуг, заявив: «Ландшафт не исчерпывается только полной децентрализацией или полной централизацией. Для него скорее характерно наличие многообразного спектра гибридных моделей DeFi». Он подчеркнул курс отрасли на взаимосвязанность и функциональную совместимость, отметив, что гибридные решения играют ключевую роль в преодолении разрыва между традиционными и децентрализованными финансовыми структурами.

Fostering Trust in Crypto: Bybit CEO Advocates Integrity & Collaboration at DACOM Singapore

Zhou вновь подчеркнул важность сотрудничества с регулирующими и надзорными органами, в частности с центральными банками, для упрощения процедур лицензирования и создания условий для инноваций в сфере финансовых услуг. Он признал наличие трудностей во взаимодействии с регулирующими и надзорными органами в различных юрисдикциях, подчеркнув необходимость сотрудничества и соблюдения требований для содействия росту и повышения легитимности отрасли.