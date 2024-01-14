Bybit Web3 представила комплексное руководство по навигации в системе криптокошельков

Bybit, криптовалютная биржа, занимающая третье место в мире по объему сделок, представила углубленное исследование, предлагающее взгляд на сложную систему криптовалютных кошельков с точки зрения пользователя. С учетом непрерывного развития индустрии криптовалют наше исследование проливает свет на цикл развития, типы, будущие перспективы, ключевые факторы выбора и персонализированное руководство по выбору оптимального криптовалютного кошелька.

Это подробное руководство предлагает глубокий анализ цикла развития криптовалютных кошельков, разбирает особенности различных типов и рассматривает их дальнейшие перспективы, создавая пользователям всех уровней основу для принятия взвешенных решений, касающихся хранения цифровых активов.

«Мы считаем, что навигация в мире криптовалютных кошельков не должна быть головоломкой, — говорит Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор Bybit. — Данное исследование призвано восполнить пробел в знаниях и предоставить пользователям необходимые ресурсы для принятия обоснованных решений о своих цифровых активах. Мы хотим помочь каждому пользователю, независимо от уровня его опыта, уверенно участвовать в становлении захватывающего мира Web3».

Три основных вывода из отчета:

Основной вывод 1. Пользователей ждет Wallet 3.0 — кошелек, который можно использовать для работы с различными видами криптовалюты и несколькими активами.

В отчете приводится удивительный путь развития криптовалютных кошельков, отражающий динамичную эволюцию технологии блокчейн. Исследование выделяет три этапа развития криптовалютных кошельков — от скромного зарождения в качестве базовых устройств для хранения биткойнов до нынешнего статуса как сложных платформ, облегчающих взаимодействие с децентрализованными приложениями (DApps) и новыми инициативами в сфере Web3:

1.0 Era (2009–2013) — простые инструменты для хранения и перевода биткойнов.

2.0 Era (2014–2020) — более сложные платформы, позволяющие взаимодействовать с DApps и экосистемой DeFi.

3.0 Era (2021–настоящее время): платформы для управления одновременно несколькими видами криптовалюты и несколькими активами с учетом удобства пользователя и с интерактивными функциями.

Основной вывод 2. В контексте непрекращающегося спора о том, что главнее — безопасность или удобство, выбор кошелька Web3 красноречиво свидетельствует о приоритетах пользователя.

Понимая, что пользователи отдают предпочтение удобству, простоте использования и безопасности, наше исследование представляет собой комплексное руководство, помогающее пользователям эффективно оценивать кошельки. Анализ проводится по таким аспектам, как подключение к Интернету, контроль учетных записей и конкретные сценарии использования, что позволяет пользователям принимать взвешенные решения на основе своих предпочтений и потребностей.

Основной вывод 3. Для достижения оптимальной выгоды без риска для безопасности всем пользователям следует иметь динамичный комплект из двух типов кошельков.

Признавая первостепенное значение удобства пользователей, исследование помогает им в процессе выбора кошелька, максимально отвечающего их индивидуальным потребностям и опыту. Оно содержит полезные советы:

Начинающим, которым важно найти простую и понятную точку входа.

Пользователям среднего уровня, которые стремятся освоить возможности DeFi, стейкинга и NFT.

Продвинутым пользователям, активно участвующим в трейдинге, фарминге и других сложных операциях с использованием блокчейна.

«По мере развития среды Web3 меняются и инструменты, необходимые для ориентации в ней. Неизменным остается одно: острая потребность в обеспечении безопасного и надежного способа хранения цифровых активов, — считает Бен Чжоу. — Компания Bybit относится к этой задаче с глубоким пониманием своей ответственности. Мы неустанно работаем над совершенствованием и укреплением защиты наших криптокошельков, расширением спектра мер безопасности и улучшением пользовательского опыта. Цель наших усилий — предоставить пользователям более безопасную и удобную платформу для хранения и использования своих активов на Web3 и в криптовалюте».