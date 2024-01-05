Bybit Web3 вместе с Manta Network проводит карнавал 100K MANTA Carnival

Общество
5 января 2024

Bybit, третья в мире по объему операций криптовалютная биржа, объявила о партнерстве с Manta Network, пионером в области экосистем приложений с нулевым разглашением (ZK). Вместе они также начнут праздничное мероприятие 100K MANTA Carnival, чтобы представить сообществу современную технологию ZK и объявить премии.

Это сотрудничество является поворотным моментом для экосистемы Web3 компании Bybit, повышая ее открытость и связанность благодаря интеграции с Manta Network. Теперь кошелек Bybit Wallet поддерживает Manta, обеспечивая ощущение единой системы более чем 800 000 пользователей кошелька Bybit Web3 Wallet. Эта интеграция не только расширяет функциональные возможности кошелька Bybit Wallet, но также позволяет использовать преимущества технологии ZK компании Manta Network более широкой пользовательской базе.

Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор Bybit, выразил свой энтузиазм по поводу этого партнерства, заявив: «Мы очень рады объединить наши усилия с Manta Network для ускорения внедрения технологии нулевого разглашения в пространстве Web3. Это сотрудничество согласуется с нашим стремлением в области Web3 создать децентрализованную систему, более простую, открытую и равную для всех».

Главный продукт Manta Network, Manta Pacific, является революционным решением для разработчиков Web3. Это масштабируемая и экономичная экосистема 2-го уровня, построенная на Ethereum с использованием сверток с нулевым разглашением (ZK-сверток) для значительного снижения комиссии за транзакции и упрощения развертывания с помощью Solidity. Она открывает путь в новую эпоху разработки приложений web3, более быструю, дешевую и доступную большему количеству пользователей.

Bybit Web3 поделится с сообществом своими надеждами на Manta Network в ходе 10-дневного карнавала с множеством возможностей выиграть часть из 100 000 токенов MANTA.

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