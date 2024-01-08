Bybit занял топовые месте по фьючерсам на криптовалюту для институциональных инвесторов

Bybit, третья криптобиржа в мире по объему торгов, объявила об укреплении своих позиций на институциональном рынке криптовалют, претендуя на верхние позиции в нескольких категориях ключевых производных инструментов. Последние данные Coinglass свидетельствуют о высоких результатах работы Bybit, обеспечивая ей верхние позиции по ключевым категориям деривативов. Bybit занимает третье место по Общему открытому интересу по фьючерсам на BTC и претендует на два верхних места по фьючерсам на ETH, SOL и XRP.

Юджин Чан (Eugene Cheung), руководитель институционального подразделения Bybit, подчеркнул важность этих достижений, заявив: «Данные оценки являются подтверждением нашей твердой приверженности соответствовать требованиям институциональных трейдеров. Мы много инвестировали в создание надежной и безопасной инфраструктуры и продуктов, обеспечивая высокую ликвидность и ультрабыстрое исполнение заявок, и нам приятно видеть, как это вызывает отклик у таких влиятельных игроков на рынке».

Юджин прокомментировал, насколько важно обойти крупных конкурентов на критически значимых рынках альткоинов, добавив: «Способность обойти крупных конкурентов на критически важных рынках альткоинов, таких как ETH, SOL и XRP, еще больше демонстрирует растущую привлекательность Bybit в институциональном пространстве. Эти рынки становятся все более актуальными для искушенных инвесторов, которые находятся в поиске диверсификации и для представителей поколения альфа, а Bybit прекрасно для этого подходит, т. к. является крупнейшей платформой для реализации таких возможностей».

Эти результаты последовали за целым рядом стратегических инициатив, таких как Единый торговый счет Unified Trading Account и Биржевая брокерская программа Exchange Broker Program, целью которых было привлечение и расширение возможностей институциональных инвесторов.