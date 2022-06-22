Bybit запускает торговый grid-бот

Bybit, одна из самых быстрорастущих криптовалютных бирж в мире, объявила о запуске торгового grid-бота. Новая функция grid-торговли Bybit будет доступна зарегистрированным пользователям с 20 июня. Торговый grid-бот можно будет использовать для автоматического выставления ордеров на покупку и продажу, а также для изменения размера инвестиций.

Эта система хорошо зарекомендовала себя в условиях низкой волатильности, поскольку выставляет ордера на покупку при снижении цены, а ордера на продажу — при повышении цены. Таким образом, она обеспечивает получение прибыли каждый раз, когда цена продажи превышает цену покупки, и избавляет от необходимости предсказывать движение рынка. Функционал бота основан на принципе покупки по низкой цене, продажи по высокой цене и заработке на разнице цен. Такой подход признан самым эффективным и максимально подходящим для рынков с регулярным колебанием цен.

Bybit предоставляет смарт-параметры на основе ИИ для каждой торговой пары в боте. Эти параметры разрабатываются и обслуживаются аналитиками в целях создания максимальной доходности для пользователей. После того, как пользователь настроит торговый бот и начнёт зарабатывать, он сможет поделиться своей стратегий в один клик с другим трейдером.

Grid-бот полностью интегрирован в VIP-программу Bybit, которая предоставляет постоянным пользователям сниженные торговые комиссии, скидки, призовой фонд в размере $500 тыс., а также доступ на офлайн-события. VIP-пользователи смогут получать те же скидки на комиссии при торговле с использованием новых ботов, а те, кто только намерен получить этот статус, смогут быстрее выполнить необходимые условия благодаря высокой частоте сделок через бота.

Grid-трейдинг на бирже с проверенной надёжностью и ликвидностью

В 2021 году Bybit закрепил за собой позицию надёжной, стабильной и удобной криптовалютной биржи, которая предлагает лучшую ликвидность и спред. Bybit поддерживает корректную работу своей платформы в течение почти всего года, без перегрузки и простоев, благодаря торговому движку с мощностью 100 000 транзакций в секунду.

Ликвидность — это, пожалуй, основной параметр любой биржи. Платформа для торговли деривативами на Bybit отличается одной из лучших в мире ликвидностью и узким спредом. Трейдеры могут управлять рисками и защищать себя от чрезмерных убытков благодаря многослойным протоколам ликвидации, которые гарантируют безопасность и справедливость каждой сделки на Bybit. Продукты Bybit для частных лиц и клиентская поддержка снижают порог входа в криптотрейдинг для новых пользователей со всего мира.

«Grid-трейдинг не является абсолютно новой технологией — он успел зарекомендовать себя как надёжный и прибыльный торговый инструмент, особенно хорошо подходящий для волатильного рынка криптовалют, — уверен соучредитель и CEO Bybit Бен Чжоу. — Команда Bybit постоянно изучает продукты и услуги, способные помочь нашим пользователям уверенно зарабатывать на растущих рынках, а также на развивающемся классе цифровых активов. Мы убеждены, что наши пользователи с таким же восторгом воспримут новость о grid-трейдинге, с каким и мы запускаем данную функцию».

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