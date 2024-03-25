Bybit запустила Miner ‘s Points Plaza в честь халвинга Bitcoin

Bybit, одна из трех крупнейших по объему торгов криптобирж в мире, запустила Miner ‘s Points Plaza в честь халвинга Bitcoin. Это событие, сделанное в форме игры, в котором пользователи выполняют веселые задания, зарабатывают очки и майнят призовой фонд в размере 2 BTC.

Криптосообщество готовится к халвингу — ключевому событию, сокращающему скорость создания новых биткоинов вдвое и потенциально повышающему их стоимость из-за дефицита. Но что такое халвинг?

Он происходит каждые четыре года и исторически сопровождался значительным ростом цен на BTC:

Халвинг 2012 года: за год цена биткоина выросла с $12 до почти $1 000

Халвинг 2016 года: несмотря на то, что сначала цена упала, она в конечном итоге взлетела до $2 550 к июлю 2017 года, показав рост на 292 % по сравнению с днем халвинга.

Халвинг 2020 года: к ноябрю 2021 года цена биткоина выросла с $ 8 787 до своего рекордного максимума почти в $ 69 000, что составляет 681 %.

Праздничная Miner’ s Points Plaza от Bybit – это игра, в которой участники «майнят» BTC и обменивают свои доходы на вознаграждения, включая возможность получить долю призового фонда в размере $1 000 000. Каждый пользователь получит коллекционный NFT, который он может улучшать, открывая новые уровни, кульминацией которых станет заветный уровень «Queen Katherine».

Miner ‘s Points Plaza продлится до 22 апреля 2024 года, а победители смогут обменять свои очки на призы до 2 мая 2024 года.

«В Bybit мы не просто наблюдаем за историей, мы ее создаем», – сказал Ben Zhou, co-founder и CEO Bybit. «Наш объем торгов близок к рекордным максимумам, и пользователи все прибывают и прибывают, чтобы воспользоваться нашими продуктами. Miner ‘s Points Plaza предлагает нашему сообществу платформу для максимизации прибыли во время халвинга биткоина, укрепляя нашу приверженность лидерству в геймификации».