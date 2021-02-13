Быстрое обнаружение мутаций COVID-19 обеспечит решение Zymo Research

Компания Zymo Research объявила о создании своего сервиса секвенирования вариантов COVID-19. Этот новый глобальный сервис расширяет возможности предлагаемых компанией Zymo Research комплексных решений по борьбе с распространением вируса SARS-CoV-2, включая взятие проб, извлечение РНК и обнаружение SARS-CoV-2. Быстрое обнаружение мутаций помогает предотвращать распространение новых типов вирусных штаммов и может обеспечивать раннее предупреждение об их возможном ускользании от вакцин.

Zymo Research — поставщик сервисов секвенирования, сертифицированных компанией Illumina — использует технологический процесс секвенирования нового поколения Illumina COVIDSeq™. Этот универсальный сервис включает необходимые устройства для сбора проб и технологию автоматического извлечения с выполнением операций секвенирования РНК на платформах Illumina. Разработанная компанией Zymo Research среда DNA/RNA Shield™ используется для сбора, транспортировки и хранения образцов. Консервант инактивирует вирус SARS-CoV-2 при стабилизации его РНК, обеспечивая безопасную транспортировку при комнатной температуре для полноценной подготовки и секвенирования библиотеки.

«Zymo Research продолжает играть важную роль в борьбе с пандемией COVID-19, — заявил руководитель Zymo Research Services д-р Кит Буэр (Keith Booher). — В связи с мутацией вируса SARS-CoV-2 мы стремимся разрабатывать продукты и услуги в рамках нашего ассортимента систем тестирования на COVID-19 для содействия местным и федеральным государственным лабораториям и организациям здравоохранения в выявлении вызывающих обеспокоенность новых вариантов коронавируса, включая недавно появившиеся в Великобритании (B.1.1.7), Южной Африке (B.1.351) и Бразилии (P.1)».

Технологический процесс, лежащий в основе сервиса секвенирования вариантов COVID-19, состоит из взятия проб, обработки, секвенирования и создания отчетности. Образцы с положительной реакцией на COVID отбираются из испытательных центров и перевозятся в лаборатории Zymo Research и ее дочерних организаций для обработки. Автоматизированное извлечение РНК из отобранных образцов выполняется с использованием роботизированной платформы KingFisher™ Flex. Секвенирование выполняется с помощью разработанной компанией Illumina технологии секвенирования путем синтеза с последующим анализом, проводимым с использованием аналитического процесса DRAGEN™ COVIDSeq™ с аппаратным ускорением. Окончательный отчет включает в себя идентификацию штаммов COVID-19, широту охвата модели секвенирования генома, подтвержденные мутации, консенсусный геном и файлы необработанных последовательностей.