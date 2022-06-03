CapitaLand Investment обязуется обеспечить нетто-нулевой углеродный баланс к 2050 г.

Компания CapitaLand Investment Limited (CLI) подтвердила свою приверженность принципам устойчивого развития, взяв на себя повышенное обязательство по достижению нетто-нулевого уровня углеродных выбросов (Net Zero) к 2050 году. Для выполнения этого обязательства CLI планирует к 2030 году сократить свои абсолютные выбросы парниковых газов сфер охвата 1 и 2 на 46%, что значительно выше целевого показателя в 28%, утвержденного компанией в базовом 2019 году. Новые целевые показатели по сокращению выбросов парниковых газов утверждены в рамках Инициативы по разработке научно-обоснованных целевых показателей[1] (Science Based Targets initiative — SBTi), направленной на ограничение глобального потепления до 1,5 °C в соответствии с целями Парижского соглашения[2]. CapitaLand — одна из немногих сингапурских компаний с масштабным международным присутствием, принявшая утвержденные в рамках Инициативы SBTi целевые показатели углеродного следа, обеспечивающие реализацию сценария по ограничению глобального потепления до 1,5 °C.

Новое обязательство по обеспечению нетто-нулевого уровня углеродных выбросов основывается на существующих целях в области устойчивого развития, изложенных в Генеральном плане компании CapitaLand по устойчивому развитию на период до 2030 г.[3], который был опубликован в октябре 2020 года. Этот план включает меры по ускорению перехода к низкоуглеродному бизнесу, повышению эффективности рационального и устойчивого использования водных ресурсов и созданию экономики замкнутого цикла.

Сегодня компания CLI объявила о своем обязательстве в области обеспечения нетто-нулевого уровня углеродных выбросов одновременно с публикацией 13 Глобального отчета по устойчивому развитию, в котором представлены результаты ее деятельности в области устойчивого развития за 2021 год. Компания CLI уверенно идет к достижению своего обязательства по обеспечению нетто-нулевого уровня углеродных выбросов и целей Генерального плана устойчивого развития на период до 2030 года.

Вот что сказал по этому поводу Главный исполнительный директор CLI Ли Че Кун (Lee Chee Koon): «Устойчивое развитие лежит в основе всей нашей деятельности, а научно обоснованные усилия по борьбе с изменением климата являются сегодня первоочередной задачей. Мы осознаем свою ответственность как за содействие обеспечению нетто-нулевого уровня углеродных выбросов Сингапуром, так и за переход общества к низкоуглеродной экономике во всех странах, где имеются наши подразделения. Решение задачи по выходу на нетто-нулевой углеродный баланс к 2050 году потребует реализации множества инициатив, и мы продолжим регулярно информировать общественность о промежуточных итогах и долгосрочных результатах нашей деятельности в области устойчивого развития. Компания CapitaLand вступила на путь устойчивого развития более 20 лет назад и сегодня является одним из признанных мировых лидеров в этой области среди компаний, работающих в сфере недвижимости. Мы высоко ценим доверие и поддержку наших партнеров и клиентов и продолжаем курс на успешное развитие бизнеса и участие в решении глобальных проблем».

Директор CLI по устойчивому развитию Линетт Леонг (Lynette Leong) более подробно остановилась на мерах по достижению новой цели. В частности она сказала: «В целях достижения нетто-нулевого уровня углеродных выбросов мы включили экологические, социальные и управленческие факторы (ESG) и цели, изложенные в Генеральном плане устойчивого развития на период до 2030 года, в процессы инвестирования, закупок и организации повседневной деятельности компании CLI. Мы первыми разработали собственную систему показателей рентабельности устойчивого развития для количественного измерения ценности, создаваемой нашими усилиями в этой области. Она включает показатель экономии на процентах по связанным с устойчивым развитием займам и показатель снижения затрат на коммунальные услуги. Сэкономленные на уплате процентов средства, дополненные суммой в размере 50 млн сингапурских долларов из специального фонда CapitaLand Innovation Fund, направляются на проведение пилотных испытаний и внедрение новых экологичных технологий, которые компания приобретает в разных странах мира в рамках ежегодного конкурса проектов CapitaLand Sustainability X Challenge (CSXC) и других инициатив для скорейшего достижения наших целей в области устойчивого развития. Наша приверженность достижению целей в этой области проявляется и в том, что размер денежного вознаграждения, получаемого руководством, напрямую зависит от достижения компанией плановых показателей по устойчивому развитию и экологической эффективности».

Стратегические приоритеты CLI по снижению углеродных выбросов с целью достижение нетто-нулевого уровня к 2050 году определены следующим образом: Снижение энергопотребления и повышение энергоэффективности путем внедрения инновационных строительных и инженерных решений. Решение этой задачи включает оптимизацию и модернизацию основных систем зданий с целью снижения потребления электроэнергии. Компания CLI также планирует осуществлять глобальный поиск инновационных технологий устойчивого развития через программу CSXC. Активизация усилий по размещению и использованию источников возобновляемой энергии на управляемых компанией объектах недвижимости там, где это экономически оправдано. Покупка экологически чистой электроэнергии на тех рынках, где это допускается законодательством. Использование сертификатов возобновляемой энергии только в качестве крайней меры.