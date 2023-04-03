Cathay Industries меняет название бренда на Oxerra после завершения сделки по приобретению бизнеса Venator

Компания Cathay Industries, один из ведущих мировых производителей железоокисных пигментов, представила свой новый фирменный стиль и новое название Oxerra, после завершения сделки по приобретению цветного бизнеса Venator.

«Мы несказанно рады возможности объединить два признанных лидера мирового класса в сфере пигментной промышленности с непревзойденной глобальной производственной сетью в шести странах на пяти континентах. – заявил глава Oxerra Group Теренс Юй (Terence Yu). – Oxerra стимулирует нас к предоставлению непревзойденных услуг в сфере технологий железоокисной и цветной пигментации с экологической точки зрения».

Сочетание предложений каждой компании выводит компанию Oxerra в качестве мирового лидера, производителя комплексных цветовых решений и поставщика передовых экологически чистых и уникальных решений на высокотехнологичных и требовательных рынках покрытия, пластика, строительства и специализированных товаров.

Эта сделка также значительно укрепляет лидерство компании Oxerra в сфере производства неорганических пигментов и обеспечивает присутствие на производстве синтетического оксида железа как в Европе, так и в Соединенных Штатах, что имеет стратегическое значение для сокращения цепочки поставок и обеспечения оптимальных результатов для клиентов.

«Наш упор на превосходное качество производства, внедрение клиентских решений, устойчивое развитие и инновации остается неизменным и является важным принципом природы Oxerra. – продолжил Юй. – Благодаря возможности выйти за рамки и улучшить все эти услуги, Oxerra может стать ведущим лидером в железоокисной отрасли, обеспечив сеть, охватывающую весь мир, с акцентом на экологически чистые высококачественные пигменты для любого возможного применения».

В ближайшие месяцы Oxerra продолжит интеграцию активов обеих компаний и продвижение нового бренда на своих сайтах и других каналах взаимодействия.