CATL и Ford договорились продолжить глобальное стратегическое сотрудничество, охватывающее поставки аккумуляторов в Северную Америку, Европу и Китай

Компания Contemporary Amperex Technology Co., Limited (далее CATL) и Ford Motor Company (далее Ford) сегодня объявили о заключении не имеющего обязательной силы меморандума о взаимопонимании, содержащего описание глобального стратегического сотрудничества, включая поставку аккумуляторов в Китай, Европу и Северную Америку.

В соответствии с отдельными соглашениями компания CATL также будет поставлять полные блоки аккумуляторных батарей LFP для североамериканских моделей Mustang Mach-E начиная со следующего года, а также для североамериканских моделей F-150 Lightnings в начале 2024 года. Вышеупомянутые модели Ford, оснащенные аккумуляторной системой LFP компании CATL, отличающейся долгим сроком службы аккумулятора и термостойкостью, будут обеспечивать выдающиеся характеристики в плане температурной адаптируемости.

CTP — технология, интегрирующая элементы непосредственно в аккумуляторные блоки, позволяющая повысить плотность энергии в системе, упростить производство и снизить себестоимость. Универсальность архитектуры электромобиля от Ford обеспечивает эффективное внедрение разработанной компанией CATL призматической технологии CTP (cell-to-pack), что позволяет быстро наращивать мощности для масштабирования и удовлетворения потребностей клиентов.

Обе компании планируют использовать свои сильные стороны для совместного освоения новых бизнес-возможностей по всему миру. Помимо поставок аккумуляторов CTP на базе LFP компании Ford, компания CATL намеревается активно сотрудничать с Ford в отношении других технологий производства аккумуляторов.

Расширение глобального стратегического сотрудничества направлено на создание новых возможностей для обеих компаний в плане создания устойчивого бизнеса и продвижения электромобилей, что способствует достижению глобальных целей в области углеродной нейтральности.