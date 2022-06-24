CATL выпускает аккумулятор CTP 3.0 Qilin с высочайшим уровнем интеграции

23 июня компания CATL представила Qilin — третье поколение аккумуляторов, оснащенных технологией CTP (cell-to-pack). Благодаря рекордной эффективности использования объема в 72% и плотности энергии до 255 Вт·ч/кг, новые аккумуляторы демонстрируют высочайший по миру уровень интеграции на сегодняшний момент и способны с легкостью обеспечивать пробег свыше 1000 км.

Сосредотачиваясь на самой природе электрохимии, CATL по-прежнему направляет свои усилия на расширение инновационных границ в структуре системы. В 2019 году компания CATL представила первый в мире аккумуляторный блок CTP без модуля, став лидером по параметру обеспечения эффективности использования объема выше 50%. Выпуская на рынок аккумуляторы Qilin, названные в честь легендарного существа китайской мифологии, CATL переосмысливает конструкцию аккумуляторных батарей с помощью кардинальных улучшений в основном процессе, алгоритме и материалах.

Интеграция функций. В аккумуляторе CTP 3.0 внутренняя поперечная перекладина, пластина жидкостного охлаждения и тепловизионная подушка встроены в многофункциональный эластичный промежуточный слой. Помимо этого, аккумулятор имеет встроенные микроновые мосты внутри промежуточного слоя, которые гибко адаптируются к изменениям внутри элемента, повышая надежность аккумулятора на протяжении всего срока его службы. Встроенный энергетический блок, состоящий из элемента и многофункционального эластичного промежуточного слоя, создает более устойчивую несущую конструкцию, перпендикулярную направлению движения, тем самым повышая ударную и вибрационную стойкость аккумуляторного блока.

Реорганизация структуры системы. При помощи высокоточных вычислительных технологий и функций моделирования с использованием искусственного интеллекта, CATL изучает границы возможного в конструкции аккумуляторных батарей при различных сценариях и на всех этапах использования. Оригинальная конструкция донного распределения обеспечивает интеллектуальное расположение различных компонентов, включая конструкционную защиту, высоковольтное соединение и защитное отверстие для теплоотвода, что способствует дальнейшему увеличению емкости батареи на 6%. В то же время аккумулятор CTP 3.0 соответствует критериям испытаний на безопасность батарей, предусмотренным национальными стандартами, такими как испытание болларда.

Революционная конструкция системы жидкостного охлаждения. Благодаря размещению функциональных компонентов жидкостного охлаждения между соседними элементами новаторская технология охлаждения крупных поверхностных элементов увеличивает площадь теплообмена в четыре раза, сокращает время термического контроля вдвое, а также поддерживает запуск в горячем состоянии за 5 минут и быструю зарядку за 10 минут. Данная технология позволяет элементу быстро охлаждаться при экстремальных обстоятельствах, эффективно предотвращая аномальную теплопроводность между элементами. Кроме того, все химические системы соответствуют нормам термоустойчивости и тепловой безопасности, обеспечивая совместимость с материалами с более высокой плотностью энергии.

От материала до элемента и системной структуры — системное инженерное мышление пронизывает всю цепь исследований и разработок в CATL. Вышеупомянутые технологические новшества позволяют аккумулятору CTP 3.0 обеспечивать увеличение плотности энергии до 255 Вт·ч/кг для систем аккумуляторных батарей с длительным сроком службы и до 160 Вт·ч/кг для аккумуляторов LFP. При одинаковой химической системе и размерах блока данный аккумулятор на 13% мощнее аккумулятора 4680 и демонстрирует всестороннее улучшение параметров, включая запас хода, быструю зарядку, безопасность, срок службы, эффективность и низкие температурные характеристики.

Ожидается, что массовое производство аккумуляторов CTP 3.0 (Qilin) и их запуск на рынке состоятся в 2023 году. Компания CATL, как и раньше, сосредоточивает свое внимание на технологическом изобретательстве и независимых инновациях, начиная с моделирования вычислительных систем в мире микросистем и заканчивая эффективной оптимизацией структуры аккумуляторов, с целью сделать электрические автомобили популярнее транспортных средств, работающих на ископаемых видах топлива.