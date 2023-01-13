CCTV+: Китай принял коммюнике для содействия полному и строгому партийному самоуправлению

Политика
13 января 2023

Высший дисциплинарный орган Коммунистической партии Китая (КПК) во вторник в своем коммюнике заявил, что главной политической задачей сейчас и в ближайшем будущем будет изучение и претворение в жизнь руководящих принципов ХХ Всекитайского съезда КПК, а также будет постоянно осуществляться полное и строгое партийное самоуправление.

Коммюнике было принято на втором пленарном заседании Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) 20-го созыва, которое проходило в Пекине с понедельника по вторник.

На заседании присутствовал Си Цзиньпин — генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета, который выступил с важной речью.

Произнесенная на заседании Си Цзиньпином речь была изучена, и согласно коммюнике, содержащем призыв ко всем членам партии изучить и реализовать ее дух, было достигнуто соглашение о том, что выступление председателя КНР предоставляет фундаментальное руководство как по продвижению великого нового проекта партийного строительства в новую эпоху, так и по контролю и надзору за соблюдением дисциплины на новом пути Китая в новую эпоху.

Органы по контролю и надзору за соблюдением дисциплины должны на данном этапе и в последующие годы рассматривать изучение и реализацию руководящих принципов ХХ съезда КПК как первоочередную политическую задачу, и превратить эффективное выполнение руководящих принципов в мощную движущую силу для содействия качественному развитию контрольно-надзорной работы на новом пути новой эры.

На заседании было выдвинуто требование из восьми пунктов: cосредоточиться на реализации стратегических решений ХХ Всекитайского съезда КПК по усилению политического контроля; cпособствовать совершенствованию систем и правил самореформы партии; cделать так, чтобы политические проверки служили мощным инструментом; настойчиво претворять в жизнь решение центрального партийного руководства из восьми пунктов касательно улучшения процедур, бороться с бессмысленными формальностями, бюрократизмом, гедонизмом и расточительством; прилагать всесторонние усилия для ужесточения партийной дисциплины; победить в жесткой и затяжной борьбе с коррупцией; углубленно продвигать реформу системы контроля и надзора за соблюдением дисциплины; и развивать квалифицированные человеческие ресурсы, способные взять на себя ответственность по контролю и надзору за соблюдением дисциплины на новом пути в новую эпоху.

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