CCTV +: Пэн Лиюань встречает первую леди Индонезии

Мир
28 июля 2023

Пэн Лиюань, супруга председателя КНР Си Цзиньпина, встретилась с первой леди Индонезии Ирианой Джоко Видодо в Чэнду, столице провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Первая леди Индонезии сопровождает президента Индонезии Джоко Видодо, который примет участие в церемонии открытия 31-й летней Универсиады, проводимой Международной федерацией университетского спорта (FISU), и посетит Китай.

Пэн и Ириана Джоко Видодо высоко оценили местные изысканные изделия декоративно-прикладного искусства, представляющие нематериальное культурное наследие. Они также посмотрели представление об чайном искусстве.

Напомнив о своих предыдущих встречах, г-жа Пэн заявила, что Китай и Индонезия имеют культурную общность и тесные связи между народами, выразив надежду на то, что обе стороны будут укреплять свою дружбу.

Ириана Джоко Видодо высоко отозвалась о мерах Китая, направленных на защиту богатого нематериального культурного наследия, заявив, что визит в Чэнду еще больше углубляет ее понимание и любовь к китайской истории и культуре.

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