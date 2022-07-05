CCTV+: первая леди Китая Пэн Лиюань посетила оперный театр в Гонконге

Мир
5 июля 2022

Пэн Лиюань (Peng Liyuan), жена председателя КНР Си Цзиньпина, посетила в четверг комплекс Xiqu Center в культурном округе Западного Коулуна в Гонконге, где проводятся постановки традиционного китайского театра. 

Она посмотрела репетиции спектаклей кантонской оперы и гонконгского филармонического оркестра в оперном театре и высоко оценила выступления, назвав шоу демонстрацией очарования китайской культуры. 

Во время своего визита г-жа Пэн также побеседовала с молодыми волонтерами, которые делали традиционные поделки из бумаги. Она призвала молодое поколение Гонконга к развитию глубокого понимания изысканной традиционной китайской культуры, а также к наследованию и развитию этой культуры.

Г-жа Пэн покинула Гонконг вместе с Си Цзиньпином после двухдневного визита, приуроченного к 25-й годовщине возвращения Гонконга в состав Китая, а также церемонии инаугурации шестого правительства Специального административного района Гонконг (САРГ).

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