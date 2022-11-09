CCTV+: Поющий фарфор из печей Байше

«Когда дождь прекращается и тучи расходятся, небо выглядит в точности как бело-голубой фарфор». Именно так древние китайцы описывали бело-голубой фарфор династии Сун. Его изысканный бело-голубой цвет стал символом одной из самых процветающих эпох в истории Китая — династии Сун. В фильме «Поющий фарфор из печей Байше» представлен город Наньфэн в провинции Цзянси. Этот 1000-летний город известен как столица фарфора. Однако в настоящее время лишь немногие видят его красоту.

Фарфоровый завод Байше начал работать в первые годы правления северной династии Сун и процветал начиная с середины северной династии Сун и до середины правления южной династии Сун. В то время фарфор из печей Байше славился безупречным белым цветом, изящной гладкостью, тонкостью, а также плотной и прочной текстурой. Он получил специальное название «белый фарфор Байше». Фарфоровая глазурь кристально прозрачная, имеет мягкий блеск и цвет между синим и белым. За изысканность его стали называть «нефрит Байше». Согласно хроникам уезда Наньфэн, «в эпоху династии Сун под официальным надзором семьи Байше было построено несколько печей для обжига фарфора, больших как холмы». В городе Наньфэн археологи обнаружили 32 места, где во времена династий Сун и Юнь были расположены печи. Древний завод простирался более чем на 2500 метров. Можно представить себе захватывающий вид языков пламени, рвущихся к небу, когда в древности сотни печей работали одновременно. Сегодня в Наньфэне утраченные воспоминания о печах Байше собираются по кусочкам. Фарфор Байше возвращает нас в славное и романтическое время, раскрывая культуру и стиль ушедшей эпохи.

Водные пути, идущие во всех направлениях, и оживленные доки в Цзянси также сделали Цзянси важным источником китайской керамики. Фарфор, создаваемый в печах и отправляемый в разные точки мира круглый год, оживляет в наших сердцах поэму человеческой жизни, песни китайского фарфора и картины цивилизации, воссоздавая китайскую мечту об искусстве создания фарфора Цзянси.