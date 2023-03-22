CCTV+: Серия видеороликов о классике, цитируемая Си Цзиньпино

Мир
22 марта 2023

Русскоязычный выпуск второго сезона видео сериала China Media Group «Классика в цитатах Си Цзинь пина» будет транслироваться ведущими российскими телеканалами по случаю трехдневного государственного визита председателя КНР, который начался в понедельник.

Сериал, в котором Си Цзиньпин использует цитаты из древних китайских сказок и классиков в своих выступлениях и статьях, будет транслироваться на новостном канале «Россия-24», принадлежащем ВГТРК, и одновременно транслироваться на его новых носителях. Платформа. Телеканал Россия Big Asia TV, TV BRICS и другие каналы также транслируют видеосериал.

Сосредоточив внимание на таких темах как «трудолюбие», «лояльность», «честность», «обмен» и «экологичность, сериал наглядно демонстрирует обширные и глубокие культурные достижения председателя Си, его глубокую заботу о людях и его глубокую любовь к нация.

Она также извлекает и истолковывает широкую и глубокую традиционную китайскую культуру, которая содержит коннотацию новой эры и ценности глобализации.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Дмитрий Рындин занял пост операционного директора направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ

Общество

Фотограф Ирина Калмыкова рассказала, зачем нужна музыка на фотосессии

Мир

Petal Search представил новый AR-поиск для быстрого перевода и распознавания объектов

Мир

Huawei представляет Inclusive Connectivity 2.0 Solution на MWC 2023