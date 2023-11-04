CCTV+: Таланты сияют в Куньмине: победители 16-го языкового конкурса «Китайский мост» 

Cостоялся финал и церемония награждения в рамках 16-го Конкурса знания китайского языка «Китайский мост» для иностранных учеников средней школы, а также 3-го Китайского представления «Китайский мост» для иностранных учеников начальной школы в Куньмине, столице юго-восточной провинции Юньнань, Китай.

168 учеников начальной и средней школы из 97 стран продемонстрировали свое владение китайским языком на ярком молодежном конкурсе «Китайский мост».

В финале приняли участие чемпионы из пяти стран, соперничавшие за мировое признание. В конкурсе сочетаются разные сегменты, включая раунд вопросов для оценки знаний и шоу талантов.

Дэниел (Daniel) из региона России увез домой титул чемпиона мира с 16-го Международного конкурса знания китайского языка «Китайский мост» для учеников средней школы, а БайАйли (BaiAili) из Черногории стал чемпионом мира в 3-м Международном Китайском представлении «Китайский мост» для учеников начальной школы.

«Китайский мост» (Chinese Bridge) — это ежегодный международный конкурс, в котором ученики школ, для которых китайский не является родным языком, демонстрируют свои разносторонние способности использования китайского языка и свои знания китайской культуры.

В этом году в конкурс «Китайский мост» включена учебная экскурсия, оценка знаний китайского языка и культуры, а также интерактивное мероприятие, в котором объединяется конкурс знания китайского языка и представлений о культуре.

С первого проведения в 2002 году этот конкурс привлек к участию более 1,5 миллионов молодых людей из более чем 160 стран и регионов по всему миру.