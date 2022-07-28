CGTN: 20-й Национальный конгресс КПК определит основные задачи Китая на следующие 5 лет

ПЕКИН, 28 июля 2022 г. /PRNewswire/ — 20-й Национальный конгресс Коммунистической партии Китая (КПК), запланированный на второе полугодие текущего года, рассмотрит двухэтапный план развития Китая на период до середины 21-го века и определит стратегические задачи на ближайшие пять лет.

Председатель КНР Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета КПК и председателем Центральной военной комиссии, выступил с замечаниями на семинаре для должностных лиц провинций и министерств, который проходил со вторника по среду в Пекине в рамках подготовки к Съезду ключевых партий.

КПК разработала двухэтапный план развития на период с 2020 года по середину нынешнего века на своем 19-м Национальном конгрессе в октябре 2017 года. Согласно плану, Социалистическая модернизация будет в основном завершена в Китае к 2035 году, и Китай к середине века превратится в великую современную социалистическую страну, которая будет процветающей, сильной, демократичной, культурно развитой, гармоничной и красивой.

«‎Совершенно новая глава»

Си Цзиньпин заявил, что 20-й Национальный конгресс КПК будет очень важным событием, которое пройдет в решающий момент, когда Китай вступает на новый путь полномасштабного строительства современной социалистической страны. Он призвал приложить усилия для возрождения китайской нации и написать «совершенно новую главу» о полномасштабном строительстве современной социалистической страны.

Он сказал, что 20-й Национальный конгресс КПК определит стратегические задачи для страны и важные меры, которые будут приняты в течение следующих пяти лет, и подчеркнул, что этот период имеет решающее значение для достижения второй цели партии к столетию основания КНР.

По его словам, в течение следующих пяти лет необходимо приложить больше усилий для решения проблем «несбалансированного и неадекватного развития».

КПК ставила две цели на столетие: первая заключалась в построении среднезажиточного общества во всех отношениях к 2021 году, когда КПК отметила свой столетний юбилей, а вторая состоит в превращении Китая в великую современную социалистическую страну во всех отношениях к середине века в ознаменование столетия с момента провозглашения Китайской Народной Республики.

Си Цзиньпин отметил, что мир переживает глубокие изменения, невиданные в прошедшем столетии, которые ускоряются, и подчеркнул, что Китай сталкивается с более сложными, чем прежде, рисками и проблемами.

По его словам, возрождение китайской нации является нелегкой задачей, требующей более энергичных усилий для достижения этой цели.

Он также подчеркнул, что в мире не существует какой-либо устоявшейся модели модернизации, и отметил ведущую роль КПК в процессе социалистической модернизации Китая.

«На предстоящем пути партия должна придерживаться своей основополагающей цели, заключающейся в том, чтобы служить сердцам и душам людей, и всегда поддерживать тесные связи с народом», — заявил китайский лидер.

«Выдающиеся» достижения с 2017 года

Си Цзиньпин проанализировал развитие Китая после 19-го Всекитайского съезда КПК, назвав последние пять лет «экстраординарными». По его словам, партия объединила китайский народ и привела его к успешному урегулированию «тяжелой и сложной» международной ситуации и разрешению «огромных рисков и проблем», возникавших один за другим.

По его словам, Китай стремится содействовать построению среднезажиточного общества во всех отношениях, стимулировать высококачественное развитие, быстро и последовательно углублять реформы и бороться с нищетой.

Китай заявил о своей победе в искоренении абсолютной нищеты на всей территории страны в конце 2020 года. Он также объявил о завершении строительства среднезажиточного общества во всех отношениях.

По словам Си Цзиньпина, в течение последних пяти лет Китай прилагал огромные усилия для поддержки экологического развития, решительной защиты национальной безопасности, модернизации национальной обороны и вооруженных сил, а также расширения дипломатии великой державы с китайскими особенностями.

По его словам, в борьбе с COVID-19 Китай применил социально-ориентированный подход и приложил максимум усилий для защиты жизни и здоровья людей. Си Цзиньпин добавил, что Китай добился лучших в мире результатов в координации экономического развития с профилактикой эпидемии и борьбой с ней.

Он заявил, что, сталкиваясь с «радикальными изменениями» в международной ситуации, Китай стремится защитить свое достоинство и свои основные интересы.

Он также отметил усилия, предпринятые в рамках антикоррупционной кампании, направленные на то, чтобы чиновники «не имели ни смелости, ни возможности, ни желания участвовать в коррупции».

Национальный конгресс КПК проводится каждые пять лет для определения целей национальной политики партии и избрания ее высшего руководства.