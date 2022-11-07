CGTN: 5-я выставка CIIE: двери Китая открываются еще шире после 20-го съезда партии

5-я Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE 2022), первая крупная международная выставка после проведения 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК), в очередной раз поможет миру лучше понять стремление Китая к большей открытости и взаимовыгодному сотрудничеству.

В пятницу председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил заявленную в докладе 20-му Всекитайскому съезду КПК приверженность Китая обеспечению высокого уровня открытости.

«Открытость является ключевой движущей силой прогресса человеческих цивилизаций и неотъемлемым путем к глобальному процветанию и развитию», — заявил Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия 5-й выставки CIIE по видеосвязи.

В этом году выставка пройдет с 5 по 10 ноября в китайском экономическом центре Шанхае и примет участников из 145 стран, регионов и международных организаций.

Институциональная открытость

В своем выступлении Си Цзиньпин заявил, что Китай будет сотрудничать со всеми странами и всеми сторонами, чтобы вместе использовать возможности, открывающихся благодаря его институциональной открытости. Важность расширения институциональной открытости также подчеркивается в представленном 20-му Всекитайскому съезду КПК докладе в части, посвященной обеспечению высокого уровня открытости Китая.

Как заявил в пятницу китайский руководитель, Китай будет неуклонно расширять институциональную открытость в отношении правил, регулирования, управления и стандартов.

Он также отметил, что Китай будет осуществлять стратегию модернизации экспериментальных зон свободной торговли, ускорения развития Хайнаньского порта свободной торговли и их использования в качестве экспериментальных платформ для проведения всеобъемлющих реформ и обеспечения открытости.

Экспериментальные зоны свободной торговли (ЗСТ) в Китае пользуются большей автономией для содействия институциональным инновациям в стране. Во всех них действует Закон об иностранных инвестициях, направленный на совершенствование системы привлечения иностранных инвестиций, системы отчетности об иностранных инвестициях и системы регулирования, а также защищающий законные права и интересы иностранных инвесторов.

Например, Шанхайская экспериментальная ЗСТ стала лидером по внедрению целого ряда инновационных финансовых мер в рамках институциональной реформы, включая расширение трансграничного использования юаня и создание системы счетов свободной торговли. Эта система была введена в экспериментальных ЗСТ муниципалитета Тяньцзинь, провинции Гуандун и других регионов Китая.

Менее чем через 10 лет после запуска Китаем своей первой экспериментальной ЗСТ в Шанхае в 2013 году число таких зон возросло до 21, при этом в общей сложности было разработано и внедрено по всей стране 278 институциональных инноваций, что свидетельствует о твердой решимости Китая расширять свою открытость.

Возможности для всех

По словам организатора выставки, в деловой ярмарке примут участие предприятия из всех стран-участниц Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП), крупнейшего в мире на сегодняшний день соглашения о свободной торговле.

Стенды таких стран как Никарагуа, Джибути, Мавритания, Коморские Острова, Мозамбик, Демократическая Республика Конго, Ирак и Исландия впервые будут представлены на этой шестидневной ярмарке.

В целом в выставке примут участие в общей сложности 284 компании из списка Fortune 500, причем почти 90% будут участвовать в ней повторно.

На четырех предыдущих выставках CIIE было представлено более 1500 новых продуктов, технологий и услуг, а общий ожидаемый оборот превысил 270 миллиардов долларов США.

Развитие выставки CIIE за последние пять лет наглядно показало, что «CIIE стал витриной новой парадигмы развития Китая, платформой для обеспечения высокого уровня открытости и общественным благом для всего мира», — заявил Си Цзиньпин в своем выступлении.

Он также подчеркнул, что Китай будет сотрудничать со всеми странами и всеми сторонами, чтобы вместе использовать возможности своего обширного рынка, а также возможности, открывающиеся в результате углубления международного сотрудничества.

Инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП) является ярким примером того, как усилия Китая по обеспечению открытости открывают для всех возможности развиваться вместе с Китаем.

На сегодняшний день Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве со 149 странами и 32 международными организациями в рамках ОПОП, а совокупный объем торговли товарами между Китаем и странами, участвующими в инициативе «Один пояс, один путь», составил около 12 трлн долларов США (по состоянию на июнь 2022 года).

Завершая свою речь, Си Цзиньпин заявил: «Китай готов сотрудничать со всеми странами в целях обеспечения подлинной многосторонности, формирования большего консенсуса в отношении открытости, совместного преодоления трудностей и проблем, стоящих на пути глобального экономического роста, и обеспечения того, чтобы наша приверженность открытости открывала широкие перспективы для глобального развития».