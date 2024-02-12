CGTN AMERICA и CGTN UN: CMG празднует Китайский Новый год с хоккейными болельщиками НХЛ

Прохлада хоккейного льда не способна вместить теплоту празднования Китайского Нового года China Media Group во время игры Национальной хоккейной лиги между командами New York Islanders и Tampa Bay Lightning 8 февраля 2024 года в Нью-Йорке.

Арене, заполненной более 17 000 зрителей, показали видеозаписи Фестиваля Весны и новогодние поздравления. «Желаю, чтобы вы все были подобны парящим драконам и тиграм в прыжке: полны долголетия и здоровья», — сказал президент CMG Шень Хайсюн (Shen Haixiong). Посол Китая в Соединенных Штатах Се Фен (Xie Feng) пожелал людям встретить «процветающий Год Дракона», также известный по-китайски как год «Лун».

Во время перерывов между играми Дракон Спарки, талисман команды New York Islanders, и принимающая сторона совместно отправили зрителям подарки от Луна Ченьченя, официального символа празднования Фестиваля Весны CMG 2024 года.

Посетителей игры НХЛ также пригласили присоединиться к культурным мероприятиям, организованным CMG: можно было сфотографироваться с Луном Ченьченем, написать записки на Фестиваль Весны и получить в подарок постер с изображением иероглифа «Фу», который по-китайски означает удачу и счастье.

«Мне нравится праздновать во время игры Китайский Фестиваль Весны. Китайская культура прекрасна!» — сказал зритель.

Праздник вобрал в себя китайские традиции семейных встреч, отпускания прошлого и приветствия нового и доброго в Новом году.

Хоккейные болельщики покинули матч с новым знанием и благодарностью за Китайский Новый год, а счастливые дети — с новым другом, плюшевым дракончиком.