CGTN AMERICA и CGTN UN: CMG празднует Китайский Новый год с хоккейными болельщиками НХЛ

Мир
12 февраля 2024

Прохлада хоккейного льда не способна вместить теплоту празднования Китайского Нового года China Media Group во время игры Национальной хоккейной лиги между командами New York Islanders и Tampa Bay Lightning 8 февраля 2024 года в Нью-Йорке.

Арене, заполненной более 17 000 зрителей, показали видеозаписи Фестиваля Весны и новогодние поздравления. «Желаю, чтобы вы все были подобны парящим драконам и тиграм в прыжке: полны долголетия и здоровья», — сказал президент CMG Шень Хайсюн (Shen Haixiong). Посол Китая в Соединенных Штатах Се Фен (Xie Feng) пожелал людям встретить «процветающий Год Дракона», также известный по-китайски как год «Лун».

Во время перерывов между играми Дракон Спарки, талисман команды New York Islanders, и принимающая сторона совместно отправили зрителям подарки от Луна Ченьченя, официального символа празднования Фестиваля Весны CMG 2024 года.

Посетителей игры НХЛ также пригласили присоединиться к культурным мероприятиям, организованным CMG: можно было сфотографироваться с Луном Ченьченем, написать записки на Фестиваль Весны и получить в подарок постер с изображением иероглифа «Фу», который по-китайски означает удачу и счастье.

«Мне нравится праздновать во время игры Китайский Фестиваль Весны. Китайская культура прекрасна!» — сказал зритель.

Праздник вобрал в себя китайские традиции семейных встреч, отпускания прошлого и приветствия нового и доброго в Новом году.

Хоккейные болельщики покинули матч с новым знанием и благодарностью за Китайский Новый год, а счастливые дети — с новым другом, плюшевым дракончиком.

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