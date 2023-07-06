CGTN: Благодаря новому члену ШОС ожидается более тесное сотрудничество

Во вторник Иран официально стал девятым государством-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – всеобъемлющей региональной организации сотрудничества, охватывающей крупнейшую территорию и большую часть населения нашей планеты.

Полномасштабный прием Ирана был официально утвержден на 23-м заседании Совета глав государств в рамках этой организации. Лидеры ШОС присутствовали на совещании в режиме онлайн.

Выступая на встрече, президент Китая Си Цзиньпин приветствовал Иран в семье ШОС и призвал государства-члены ШОС сохранять единство и координацию, чтобы привнести большую стабильность и позитивную энергию для достижения мира и развития в пределах всей планеты.

«Желание народа обрести счастливую жизнь является нашей целью, а мир, развитие и взаимовыгодное сотрудничество являются непреодолимыми тенденциями современности», – отметил г-н Цзиньпин.

Призывая к улучшению мира, г-нЦзиньпин заявил лидерам ШОС, что Китай готов сотрудничать с другими государствами-членами этой организации в целях активного внедрения Инициативы глобального развития (GDI, Global Development Initiative), Инициативы по глобальной безопасности (GSI, Global Security Initiative) и Инициативы глобальной цивилизации (GCI, Global Civilization Initiative).

Г-н Цзиньпин последовательно выдвинул инициативы GDI, GSI и GCI для нашего мира нестабильности и преобразований, внося таким образом существенный вклад в процесс глобального управления со стороны Китая. Эти три инициативы также отвечают потребностям ШОС в укреплении своих «трех столпов» – трех основных направлений сотрудничества: безопасности, экономики и международного обмена.

Обеспечение общей безопасности

ШОС появилась более двух десятилетий назад, и основной целью ее создания была борьба с тремя силами: терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. На протяжении многих лет сотрудничество в области безопасности остается одним из основных направлений деятельности государств-членов ШОС.

В процессе борьбы с вышеупомянутыми «тремя силами» члены ШОС добились заметных успехов, расширяя обмен разведданными и различной информацией, а также проводя совместные антитеррористические учения. Только в 2020 году государствам-членам ШОС удалось предотвратить более 40 террористических актов и ликвидировать более 50 террористических групп.

Эта организация также выполняет функции главного координатора усилий государств-членов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью, а также занимается устранением вспышек беспорядков в горячих точках с помощью таких механизмов как контактная группа ШОС – Афганистан.

Призывая к поддержанию мира в регионе и обеспечению общей безопасности, г-н Цзиньпин отметил, что «поддержание мира и безопасности в этом регионе является нашей общей ответственностью».

Он также добавил, что Китай готов сотрудничать со всеми сторонами в целях реализации Инициативы по глобальной безопасности, содействовать урегулированию международных споров посредством диалога и консультаций, а также способствовать политическому урегулированию вопросов в международных и региональных горячих точках в целях создания прочного щита безопасности в регионе.

Расширение сотрудничества

ШОС, охватывающая три пятых Евразийского континента, представляет почти половину населения мира и более 20% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), что также подразумевает под собой еще больший потенциал для развития. Кроме того, предложенная Китаем инициатива «Пояс и путь» (BRI, Belt and Road Initiative) обеспечила членам ШОС возможность воспользоваться потенциалом этой организации и расширить свое практическое сотрудничество, в частности в области развития инфраструктуры.

Благодаря строительству таких транспортных артерий как Китай – Кыргызстан – Узбекистан, газопровод Китай – Центральная Азия, а также регулярному движению грузовых поездов по маршруту Китай – Европа, связи между государствами-членами ШОС стали теснее даже в чисто физическом плане.

«Мы должны совместными усилиями внедрить инициативу «Пояс и путь» в виде «пути счастья» на благо всего мира», – отметил г-н Цзиньпин. Он также заявил лидерам ШОС, что в рамках 10-летнего юбилея инициативы «Пояс и путь» Китай проведет третий Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь».

Местная демонстрационная зона экономического и торгового сотрудничества «Китай – ШОС» также принесла ощутимые выгоды местному населению. Объем торговли Китая со странами ШОС за 2022 год вырос до 8,1 млрд юаней (около 1,1 млрд долларов США) , превысив показатели за 2019 год на 850 млн юаней (около 117 млн долларов США).

В ходе совещания г-н Цзиньпин подчеркнул, что содействие экономическому росту является общей задачей для всех стран этого региона. Он призвал членов ШОС сосредоточить свое внимание на практическом сотрудничестве и ускорить процесс восстановления экономики.

Он также пообещал осуществлять сотрудничество со всеми сторонами в целях реализации инициативы «Пояс и путь» и расширять взаимовыгодное сотрудничество, выступая против протекционизма, односторонних санкций и чрезмерной нагрузки на национальную безопасность, а также отвергая шаги, направленные на создание препятствий, разъединение и разделение логистических цепей.

Укрепление связей между людьми

В государствах-членах ШОС проживают потомки многих древних цивилизаций и этнические группы с калейдоскопическим религиозным и культурным наследием, которые прилагают усилия для поощрения межкультурных обменов и достижения взаимопонимания.

Поочередно проводятся такие культурные мероприятия как год языков, год культуры и год туризма, цель которых – помочь людям из государств-членов ШОС получше узнать друг друга.

ШОС также основала Университет шанхайской организации сотрудничества (УШОС), который стимулирует культурный и академический обмен среди молодежи из государств-членов ШОС. В настоящее время в рамках программы сотрудничества УШОС насчитывается 82 колледжа и университета, семь профессиональных направлений.

Во вторник президент Китая объявил, что в течение ближайших трех лет Китай предоставит государствам-членам ШОС 1 000 международных стипендий для преподавателей китайского языка, предложит 3 000 вариантов для проведения летних лагерей типа «Мост с Китаем» (Chinese Bridge), а также пригласит 100 молодых ученых в Китай для обмена научными исследованиями.

Г-н Цзиньпин считает, что все страны этого региона стремятся к гармоничному развитию потомков различных цивилизаций. «Мы приветствуем сотрудничество между всеми участниками с целью внедрения инициативы «Пояс и путь», поощрения инклюзивности и сосуществования между потомками всех цивилизаций, а также укрепления взаимопонимания и дружбы между всеми странами».