CGTN: BRICS приглашает новых членов: что это значит для всего мира?

Лидеры БРИКС договорились в четверг пригласить шесть стран, а именно Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, присоединиться к группе.

Объявление было сделано на пресс-конференции во время 15-го саммита БРИКС, на которой присутствовал президент Китая Си Цзиньпин и другие лидеры БРИКС, в том числе президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Президент России Владимир Путин принял участие виртуально.

Членский состав шести стран вступит в силу 1 января 2024 года.

Выступая на пресс-конференции, китайский лидер призвал членов BRICS совместно поработать над написанием новой главы солидарности и сотрудничества между развивающимися рынками и развивающимися странами в целях развития.

Свежая жизнеспособность, новый импульс

На пресс-конференции пять лидеров BRICS поздравили эти шесть стран и выразили уверенность в будущем развитии блока.

«Расширение BRICS является историческим и новым отправным пунктом для сотрудничества с BRICS, – заявил президент Си.

Он высоко оценил это расширение, заявив, что оно придаст новую жизнеспособность механизму сотрудничества BRICS и еще больше укрепит силы мира и развития во всем мире.

Си заявил, что до тех пор пока страны БРИКС объединятся, многое может быть достигнуто за счет сотрудничества BRICS, а страны-члены ожидают многообещающего будущего.

Отметив, что страны БРИКС достигли согласия по руководящим принципам процесса расширения БРИКС, Рамафоса, председательствовавший на пресс-конференции, заявил журналистам: «Мы ценим интересы других стран в построении партнерства БРИКС».

Он также добавил, что посредством саммита BRICS начала новую главу в своих усилиях по построению справедливого, всеобъемлющего и процветающего мира.

Лула отметил, что интерес других стран к вступлению в БРИКС показал, насколько актуально стремление к новому мировому экономическому порядку.

Демонстрируя полную поддержку расширения БРИКС, Моди сказал: «Индия всегда считала, что присоединение новых членов еще больше укрепит БРИКС как организацию и придаст нашим общим усилиям новый импульс».

Расширение БРИКС «также укрепит веру многих стран в многополярный мировой порядок», добавил он.

С другой стороны, Путин пообещал наладить практическое взаимодействие с новыми членами и продолжить работу по расширению влияния ассоциации в мире.

Почему страны хотят присоединиться к BRICS?

По словам президента Рамафосы, более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, а 22 официально обратились с просьбой о вступлении.

Выступление председателя КНР на пресс-конференции пролило свет на то, почему присоединение к группе BRICS стало привлекательной целью для стран развивающегося мира.

«Это расширение отражает решимость стран BRICS объединяться и сотрудничать с другими развивающимися странами, отвечает ожиданиям международного сообщества и отвечает общим интересам развивающихся рынков и развивающихся стран», – заявил Си.

Несмотря на турбулентность на международной арене, БРИКС, охватывающий более 40 процентов мирового населения и на долю которого приходится четверть мировой экономики, добился замечательных успехов в сотрудничестве, помогая продвигать общее развитие и решать глобальные проблемы, включая растущий экономический разрыв между странами БРИКС. Север и Юг, изменение климата и цифровое управление.

Новый банк развития (НБР), основанный БРИКС, со штаб-квартирой в Шанхае, предлагает взглянуть на усилия группы по решению проблем инфраструктуры и развития, с которыми сталкиваются развивающиеся экономики, одновременно продвигая Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Будучи первым глобальным многосторонним финансовым учреждением, полностью созданным развивающимися странами, NDB утвердил 98 проектов общей стоимостью 33,2 $ млрд, что обеспечивает надежную гарантию строительства инфраструктуры и устойчивого развития на развивающихся рынках и развивающихся странах, а также способствует глобальному росту.

Кроме того, NDB углубляет свои экологически чистые и устойчивые требования, поскольку около 40 % проектов банка ориентированы на смягчение последствий и адаптацию к изменению климата.

В цифровой сфере группа разработала Рамочную программу партнерства в области цифровой экономики БРИКС, подчеркивая общность и взаимодополняемость членов БРИКС в цифровой экономике.

Китай является одним из ключевых инвесторов и торговых партнеров в группе BRICS. Импорт и экспорт Китая с другими членами БРИКС увеличился на 19,1 процента в годовом исчислении до 2,38 триллиона юаней (около $330,62 миллиарда) в период с января по июль, согласно данным Главного таможенного управления.