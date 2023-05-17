CGTN: День матери: Наследие любви между Си Цзиньпином и его матерью

Ежегодно во второе воскресенье мая люди во всем мире отдают дань уважения своим матерям, выражая любовь и благодарность за то, что они подарили им жизнь, любовь и заботу.

Семья для людей является первым классом, а родители для детей — первые учителя.

Ци Синь, которая является матерью председателя КНР Си Цзиньпина, всегда воспитывала и учила детей с большой любовью и состраданием.

Си Цзиньпин, на которого глубоко повлияли слова и дела г-жи Ци, всегда помнит советы матери и никогда не забывает, почему он начал свой путь.

Родители для детей являются первыми учителями

В 1939 году 15-летняя Ци Синь вступила в Коммунистическую партию Китая (КПК) и стала верным сторонником ценностей и убеждений КПК. Она помнила об общей ситуации и настаивала на работе с самых низов, усердно работая на разных должностях.

«Хорошо работай, хорошо учись и хорошо со всем справляйся», — г-жа Ци считает сказанные мужем слова своим девизом и использует свои слова и поступки, чтобы влиять на своих детей.

Г-жа Ци ведет простой образ жизни жизнь, который стал традиционным для семьи. Как бы ни было трудно одновременно работать и заботиться о семье, она никогда не приносила в жертву свою работу. Ее образ жизни и атмосфера в семье определили систему ценностей Си Цзиньпина.

На протяжении многих лет Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность семьи, семейного воспитания и нравственных качеств.

Во время встречи с представителями первой Национальной конференции образцовых семей в 2016 году Си Цзиньпин заявил, что родители должны обучать своих детей словами и делами, давая им знания и развивая нравственные качества, а также практикуя в жизни то, чему они учат. «Они должны помочь своим детям застегнуть первую в своей жизни пуговицу и сделать первый шаг по лестнице жизни».

Когда Си Цзиньпин был в подростковом возрасте, его мать подарила ему простой швейный набор — подарок, который даровал ему мужество пережить трудные времена и сделать «первый шаг в жизни».

На грубой ткани сумки для этого набора г-жа Ци использовала красные нитки, чтобы вышить слова «niang de xin» («материнское сердце»).

«Величайшая почтительность к родителям — это хорошо выполнять свою работу»

Как сын своих родителей, Си Цзиньпин всегда старался проводить время с матерью, когда это было возможно. Несмотря на плотный рабочий график, он всегда находил время для того, чтобы с ней прогуляться.

Когда в 2001 году во время фестиваля Весны Си Цзиньпин не смог быть со своими родителями из-за работы, г-жа Ци позвонила своему сыну, сказав, что до тех пор, пока он делает все возможное на работе, он как сын проявляет величайшую почтительность к ней и своему отцу.

«Сынок, у меня для тебя есть тысячи тысяч слов, но одной фразой выражу надежду на то, что ты хорошо справляешься со своими обязанностями, какими бы тяжелыми они ни были», — заявила г-жа Ци по телефону Си Цзиньпину.

Ее слова поддержки очень сильно вдохновили Си Цзиньпина на то, чтобы служить обществу с целью обеспечения хорошей жизни для китайских семей.

Когда Си Цзиньпин был подростком, он мечтал о том, чтобы «люди могли полноценно есть мясо». Когда ему было 60 лет, он представился как «слуга народа», когда навестил жителей деревни Шибадун — деревни этнического меньшинства мяо в провинции Хунань в центральном Китае.

Как заявил Си Цзиньпин на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, доверие народа является самой большой мотивацией, которая побуждает его идти вперед, а также большой ответственностью, которую он на себя взял.