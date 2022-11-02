CGTN: Дух Яньаня вдохновляет на возрождение сельских районов

Большие красные яблоки, висящие на ветвях деревьев, — обычное зрелище в деревне Наньгоу в сезон сбора урожая. Это одна из деревень рядом с городом Яньань в провинции Шэньси на северо-западе Китая, которая вырвалась из нищеты благодаря разведению яблоневых садов.

В городе выращивают 4 миллиона тонн яблок в год. Это одна девятая часть общего урожая яблок в крупнейшей развивающейся стране мира.

Деревня Наньгоу с населением около 1000 человек избавилась от бедности в 2018 году.

Председатель КНР и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин, сойдя с поезда в среду днем в ходе своей первой инспекционной поездки после завершения 20-го Всекитайского съезда КПК, направился прямо в Наньгоу.

В одном из фруктовых садов Си Цзиньпин пообщался с местными жителями, подробно расспросив их о том, как они выращивают яблони и собирают плоды, какие сорта яблонь сажают, по каким ценам продают яблоки и каков их доход. Он также поинтересовался, как в селе растет площадь яблоневых садов и развиваются другие культуры.

«Генеральный секретарь Си спросил нас о наших доходах, и я сказал, что сейчас у нас все хорошо», — сказал сельский житель Чжао Юндун (Zhao Yongdong), уточнив, что доход сада составляет от 50 000 (более 6800 долларов США) до 60 000 юаней в неурожайный год, и что он может заработать дополнительно 10 000 юаней в год, если будет работать в сельском кооперативе.

Отметив низкий уровень влажности и осадков, подходящие для выращивания яблонь на лёссовом плато в северной части провинции Шэньси, Си Цзиньпин также высоко оценил применение современных технологий, включая капельное орошение, посадку карликовых деревьев и производственные линии по отбору плодов для улучшения качества плодов и эффективности производства.

Отметив, что проблема абсолютной нищеты решена, Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо продолжать прилагать больше усилий для улучшения жизни людей.

«Коммунистическая партия Китая — это партия народа и для народа. КПК стремится служить народу и работать в его интересах», — заявил Си Цзиньпин.

Усердный труд на благо людей — это дух Яньаня

Слова Си Цзиньпина подтверждает основополагающую цель КПК — бескорыстное служение людям, которая была впервые закреплена в Уставе партии на седьмом Всекитайском съезде КПК, состоявшемся в городе Яньань в 1945 году.

Отметив, что Яньань является святыней китайской революции и колыбелью нового Китая, где ветераны революции, включая Мао Цзэдуна, с самого начала и до конца руководили китайской революцией и преобразили перспективы страны, Си Цзиньпин также сказал, что Яньаню также присущ дух предпринимательства, опоры на собственные силы и упорного труда.

Несмотря на жесткую блокаду со стороны гоминьдановских войск в 1941 году, солдаты КПК и местные жители в городе Наньнивань, Яньань, работали в полную силу на полях мотыгами и лопатами, чтобы превратить пустынные горы и бесплодные земли на севере Шэньси в сельскохозяйственные угодья и достичь экономической самостоятельности.

Во время посещения канала Хунци, или канала Красного флага, в городе Линьчжоу центральной китайской провинции Хэнань Си Цзиньпин сказал, что строители канала унаследовали у Яньаня дух предприимчивости, уверенности в своих силах и усердного труда и передали его дальше.

Жители уезда Линьсянь, сегодня известного как город Линьчжоу, раньше страдали от недостатка воды. В 1960-х годах местные жители потратили почти 10 лет, чтобы проложить канал через горный хребет Тайханшань на высоте от 800 до 1736 метров над уровнем моря и провести воду.

По словам Си Цзиньпина, канал Красного флага сам по себе является памятником героическому духу жителей уезда Линьсянь, которые не покорились судьбе и не сдались.

Он призвал всех членов партии поднимать боевой дух, укреплять боеспособность, решительно преодолевать предстоящие трудности и вызовы и использовать несгибаемый боевой дух, чтобы открыть новые горизонты для дела партии и страны.

В докладе 20-му Всекитайскому съезду Коммунистической партии Китая (КПК) подчеркивается, что страна будет и впредь ставить на первое место развитие сельского хозяйства и сельских районов, закреплять и расширять достижения в борьбе с бедностью и укреплять основы продовольственной безопасности по всем направлениям.

Си Цзиньпин призвал членов партии содействовать возрождению сельских районов, проводить политику обогащения сельских жителей и ускорить модернизацию сельского хозяйства и сельских районов, чтобы помочь сельским жителям вести более зажиточный образ жизни.