В пятницу, в честь 25-й годовщины возвращения Гонконга в Китай, новый лидер Специального административного района Гонконг (САРГ) Джон Ли (John Lee) начал новый день с запуска своего аккаунта на Weibo.

«Рассвет, начало нового дня, заставляет людей почувствовать себя полными сил», — написал Ли в своей первой публикации, добавив, что он будет делиться своей работой и жизнью в рамках своей новой миссии на этой китайской платформе социальных медиа, похожей на Twitter.

«Давайте объединим усилия и напишем новую главу для Гонконга», — написал он.

Ли был только что приведен к присяге в качестве главы шестого правительства САРГ. Председатель КНР Си Цзиньпин принял присягу у нового руководителя на церемонии открытия, состоявшейся в пятницу утром.

Патриоты управляют Гонконгом

64-летний бывший начальник службы безопасности был избран новым главой исполнительной власти САРГ в соответствии с недавно улучшенной избирательной системой, принцип которой — «патриоты управляют Гонконгом».

Ли контролировал принятие закона о защите национальной безопасности в САРГ в июне 2020 года, что произошло после того, как в 2019 году этот мировой финансовый центр был охвачен продолжительными массовыми беспорядками, сопровождавшимися насильственными действиями, начиная от бросания бутылок с зажигательной смесью и заканчивая нападениями на полицию и разграблением магазинов.

Благодаря обеспечению правопорядка жители Гонконга были освобождены от страха насилия и вернулись к мирной жизни, а город восстановил порядок и экономическую жизнеспособность.

Отметив такой прогресс в своей речи в пятницу, председатель КНР Си Цзиньпин вновь подчеркнул реализацию принципа «патриоты управляют Гонконгом».

Сохранение управления САРГ в руках патриотов крайне важно для обеспечения долгосрочной стабильности и безопасности города, заявил он, добавив: «Ни при каких обстоятельствах не следует допустить подрыва этого принципа».

По его словам, с момента своего возвращения на родину Гонконг пользуется подлинной демократией с общей юрисдикцией центральных властей и высокой степенью автономии в САРГ.

Си Цзиньпин отметил, что демократическая система САРГ, соответствующая политике «одна страна — две системы» и конституционному статусу Гонконга, способствует защите демократических прав жителей Гонконга и поддержанию процветания и стабильности в городе.

Незаменимый вклад в экономическое чудо Китая

Китайский лидер также отметил незаменимый вклад Гонконга в чудо долгосрочного, устойчивого и стремительного экономического развития Китая с момента его возвращения в 1997 году.

По его словам, Гонконг является законодателем тенденций в области реформирования и открытости Китая и выступает в качестве важного моста и окна, связывающего материковый Китай с другими частями мира.

Гонконг активно интегрируется в процесс общего развития страны в согласии с национальными стратегиями развития, а также сохраняет свои сильные стороны, заключающиеся в высокой степени свободы, открытости и совместимости с международными нормами.

Си Цзиньпин также сказал, что Гонконг преодолел все виды проблем и неуклонно продвигается вперед, добавив, что ни одна из проблем, будь то международный финансовый кризис или пандемия COVID-19, не остановила развитие Гонконга.

За последние 25 лет Гонконг добился устойчивого экономического роста и сохранил свой надежный статус глобального финансового, судоходного и торгового центра. В городе стремительно развивается сектор инновационных технологий и создана деловая среда мирового класса.

Кроме того, прежние законы Гонконга были сохранены и улучшены, а в различных аспектах жизни общества наблюдается общий прогресс. Жизнеспособность этого космополитичного города удивила мир.